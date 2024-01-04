З гарбузом та мандарином: рецепт святкових канапе

Поєднання сиру, мандарина та гарбуза створить цікавий смак. Євген Клопотенко радить зʼєднати незвичні інгредієнти.

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Капапки стануть чудовим рішенням для святкового столу або просто перекусу. Про рецепт незвичних канапе з мандарином розповідає український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

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ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г гарбуза;

1 пакування сиру;

1 багет;

1 мандарин;

2 ст. л. цукру;

20 г вершкового масла;

мікрогрін до смаку.

Для початку мандарин та гарбуз чистимо від шкірки. Мандарин розбираємо на дольки, а гарбуз ріжемо маленькими кубиками. За допомогою гострого ножа ріжемо сир тонкими слайсами.

На розігріту пательню висипаємо 2 ст. л. цукру, спершу ставимо максимальний вогонь, а потім трохи зменшуємо його. Чекаємо, поки цукор розтане, при цьому його не помішуючи.

До розталого цукру додаємо 20 г вершкового масла. Коли й масло також розтане — викладаємо на пательню нарізаний кубиками гарбуз. Смажимо, помішуючи 3-4 хв.

Багет нарізаємо скибками та сушимо на сухій сковорідці.

На гарячий багет викладаємо скибку сиру, зверху обсмажений гарбуз, далі закручену скибку сиру та мандарин. Можна зафіксувати канапе спеціальною шпажкою.

Нагадаємо, наскільки довго можна зберігати сир у холодильнику.

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