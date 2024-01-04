Затишок на робочому місці: 5 найкращих кімнатних рослин для домашнього офісу

Останніми роками все більше людей працюють віддалено з дому. Багато хто намагається оформити робочий куточок, розмістивши на ньому не тільки необхідну для роботи техніку, а й прикрасити його. Одним з найкращих варіантів зробити міні-офіс затишним, стали кімнатні рослини.

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Пандемія коронавірусу призвела до того, що кількість людей, які працюють з дому, збільшилася в рази. Багато хто під час організації свого мініофісу вдома підійшов до його організації дуже творчо. Знайшлося місце і для кімнатних рослин, які не тільки прикрашають столи та полиці, а й сприяють підвищенню робочого настрою. Ресурс Invincible Houseplants назвав п'ять кімнатних рослин, які найкраще підходять для прикраси робочого куточка.

Монстера делікатесна

Якщо догляд за рослинами — не ваша сильна сторона, вам підійде монстера делікатесна. Ця рослина не тільки красива, але й дуже витривала. Її потрібно поливати приблизно раз на два тижні, і вона однаково добре почувається у вазоні або підвісному горщику. Монстера делікатесна також дуже швидко росте, тому потрібно стежити, щоб горщик або кашпо мали достатньо простору для цієї рослини. Ще одна перевага монстери в тому, що вона добре очищає повітря.

Монстера делікатесна Фото: cvetogolikalmaty

Сансевієрія trifasciata

Ця рослина, яку ще називають зміїною квіткою, дуже витривала і міцна. Вона допоможе фільтрувати токсини в повітрі, що робить її відмінним вибором для домашнього офісу або будь-якого місця в будинку, де приплив повітря практично відсутній. Сансевієрії чудово ростуть у сухому і добре дренованому ґрунті.

Сансевієрія trifasciata

Ховея Форстера

Ця рослина відома як прекрасний центральний елемент у дизайні приміщень, але вона також може чудово підійти для домашнього офісу. Ховея не вимагає особливого догляду і прекрасно себе почуває як в умовах низької освітленості, так і в темних місцях. Вона витримує як тепле, так і прохолодне повітря. Ця пальма хороша ще тим, що росте високою, але не розростається вшир. Завдяки такій компактності і своєму зовнішньому вигляду вона зробить робочий куток затишним і стильним.

Ховея Форстера

Епіпремнум

Epipremnum aureum — це вічнозелена ліана з великим серцеподібним листям найрізноманітніших світлих і темних кольорів. Що в ній хорошого, так це те, що вона може швидко адаптуватися до різних офісних умов, незалежно від того, слабке освітлення чи досить яскраве робоче місце. За нею дуже легко доглядати, оскільки вона стійка до зараження комахами і ніколи не втрачає свого кольору, незалежно від того, як довго буде без достатнього світла.

Ця рослина навіть була рекомендована в дослідженні NASA "Чисте повітря" через її властивості очищення повітря. Вони добре почуваються на рівномірно вологому ґрунті, але без переливу.

Епіпремнум Фото: "Растениевод"

Бромелія

Хоча спочатку бромелії вимагають трохи більше догляду і турботи, після цвітіння вони стають абсолютно невибагливими. Їм не потрібно багато добрив або підгодівлі, і потрібно лише час від часу поливати їх, оскільки вони надзвичайно стійкі до посухи. Їх можна вирощувати в контейнерах будь-якого типу, головне, щоб вони мали хороший дренаж.

Відомо, що бромелії не поспішають цвісти, але, як і все красиве, очікування безумовно варте того.

Фото: Freepik

Раніше Фокус писав, які кімнатні рослини покращують якість повітря в будинку