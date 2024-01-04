Дженніфер Лопес показала стильний нюдовий манікюр (фото)

Том Бачик розбавив ніжно-рожевий лак шимером. З таким покриттям Джей Ло зустріла Новий 2024 рік.

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала стильний нейтральний манікюр. Своєю новою роботою нейл-майстер Том Бачик поділився в Instagram-акаунті.

Для зустрічі Нового 2024 року дружина Бена Аффлека обрала ніжний нюд, який Бачик розбавив шимером. Формою став квадрат без гострих країв.

"Новорічний небесний нюд із шимером", — написав голівудський фахівець з манікюру.

Доповненням до нового покриття Дженніфер Лопес стала її розкішна масивна каблучка.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

"Ідеальні руки для ідеальної жінки", "Ви найкращі. Вау", "Красуня! З Новим роком, Томе, вас і вашу сім'ю! Ми любимо слідкувати за вами!" — коментують нову публікацію Тома Бачика його підписники.

Дженніфер Лопес — не єдина зіркова клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка Селена Гомес, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Бачик активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи тренди на манікюр.

Нагадаємо, які нігті варто не робити в новому році.

Також Фокус писав про те, який манікюр буде в тренді у 2024 році.