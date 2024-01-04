Поради для чоловіків: яких питань краще уникати на першому побаченні

Ставити правильні запитання на першому побаченні так само важливо, як і вибирати відповідне місце. Тож, якщо ви хочете, щоб побачення пройшло добре, уникайте цих запитань.

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На першому побаченні знати, що сказати, — це половина справи. Знати, чого не слід говорити, — також важливо. Якщо ви пішли на перше побачення, але цим справа і закінчилася, причин цьому може бути кілька. Але, можливо, прозвучали не ті запитання. Про це пише Telegraph.

На жаль, чарівності важко навчити (хоча ви, можливо, відточували свої навички з роками), і ми не можемо розповісти вам, якими кумедними анекдотами можна поділитися або які запитання поставити. Однак вивчити, про що краще не питати, набагато простіше.

Ти вважаєш мене привабливим?

Перше враження важливе, але тепер, коли ви вже прийшли на побачення, вам доведеться залишити всі турботи про свій зовнішній вигляд за дверима. Скажіть своїй супутниці, що вона має гарний вигляд, і не хвилюйтеся, якщо вона не відповість на комплімент — якщо вона хоче побачити вас знову, припустімо, що вона задоволена тим, який ви маєте вигляд.

Які твої сильні та слабкі сторони?

Уникайте ставити будь-які формальні запитання, зокрема просити її принести оновлене резюме — це не співбесіда. Не потискайте їй руку і не просіть "присісти" і, головне, не розпитуйте її про зарплату.

Яка музика тобі подобається?

Усі бояться цього питання. Якщо для вас це не є вирішальним фактором або перешкодою, ймовірно, буде гарною ідеєю взагалі уникати розмов про музику. Хоча це може допомогти вам знайти спільну мову, але також може викликати серйозні розбіжності. Тому, якщо вона не носить футболку з назвою улюбленої групи, безпечніше припустити, що вашій супутниці подобається "різна музика". І відкладіть цю тему, поки ви не пізнаєте одне одного трохи краще.

Хто був той хлопець на фото у твоїх соцмережах?

Вас пробачать за те, що ви перевірили фотографію профілю вашої супутниці, але постарайтеся не надто багато думати про фотографію її з колишнім хлопцем під Ейфелевою вежею три роки тому. Ніколи, ніколи не питайте її про це. Живіть сьогоденням і не будьте сталкером.

Ти займаєшся спортом?

Досить чесно розпитати дівчину про її хобі та інтереси, на кшталт: "Ти займаєшся якимось спортом? Тобі подобається бігати?". Тільки не формулюйте запитання надто агресивно, бо це може зачепити її, особливо якщо вона не є повною фанаткою тренажерного залу.

Чи можемо ми зробити парне селфі?

Селфі — для соціальних мереж, а перші побачення — ні. Навіть якщо ваша супутниця — найпривабливіша дівчина, яку ви коли-небудь зустрічали, позування для селфі з вами, ймовірно, змусить її почуватися некомфортно. Пам'ятайте також, що якщо друге побачення так і не відбудеться, це селфі завжди слугуватиме болючим нагадуванням про те, наскільки далеко не ідеальними можуть бути ваші навички знайомства.

Ти коли-небудь зраджувала хлопця?

Злочини у стосунках рідко бувають односторонніми. Якщо вона зрадила колишнього хлопця (або їй зрадили), найімовірніше, за цим стоїть якась історія, і вона, ймовірно, не зі щасливих. Давайте зберігати позитивний настрій, гаразд? Цю тему можна підняти не раніше десятого побачення.

Ти хочеш побачити мене знову?

Ймовірно, ви зможете оцінити, чи побачитеся ви знову після кількох годин спілкування. Але навіть якщо вам потрібно трохи більше впевненості в тому, що ви досить привабливі, не ставте це запитання. Ви виглядатимете нужденним, і вона відчує себе вимушеною сказати "так". Просто скажіть: "Я чудово провів час" або "Мені дуже сподобався цей вечір" і вже потім домовляйтеся про друге побачення.

Раніше Фокус писав про те, які компліменти подобаються чоловікам.