Молочний коктейль із бананом і горіховим маслом: рецепт ароматного напою

Молочний коктейль із бананом — чудовий вибір для здорового та смачного перекусу або десерту.

Related video

Молочний коктейль із бананом і горіховим маслом — ідеальний вибір для особливих випадків або як освіжаючий напій. Ніжне поєднання солодкого банана, ароматного горіхового масла і холодного молока додасть вашому напою особливої родзинки. Цей молочний коктейль володіє не тільки чудовим смаком, а й привабливим зовнішнім виглядом, що робить його чудовим вибором для будь-якого випадку, пише Аll-Cook.

Інгредієнти

Для приготування коктейлю необхідні такі продукти:

стиглий банан — 1 штука;

молоко (можна використовувати рослинне) — 1 склянка;

горіхове масло (арахісове, мигдальне або кеш'ю) — 1 столова ложка;

мед або кленовий сироп — за смаком;

лід — за бажанням;

дрібка меленої кориці — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Банан очистіть і наріжте кружечками.

Крок 2. У блендер помістіть нарізаний банан, додайте молоко, горіхове масло і мед (або кленовий сироп).

Крок 3. Якщо хочете, щоб напій вийшов більш прохолодним, додайте лід.

Крок 4. Усі інгредієнти ретельно збийте в блендері до отримання однорідної суміші.

Крок 5. Готовий коктейль налийте у високу склянку.

Крок 6. Посипте зверху меленою корицею для аромату та прикраси.

Раніше Фокус писав, як вибрати ідеальне вино. У світі існують сотні сортів найрізноманітніших вин і мільйони їхніх шанувальників, але, на думку науки, коли йдеться про здоров'я, коло кандидатів на покупку може значно звузитися. Вчені назвали критерії, за якими варто підбирати напій.