Смачно і незвично: рецепт яскравої закуски на святковий стіл за 2 хвилини (відео)

Для того, щоб закуска мала на столі ефектний вигляд, можна скріпити фініки, сир і горіх різнокольоровими шпажками або зубочистками. Гості оцінять її смак.

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Закуски на святковому столі — це страви, які розлітаються дуже швидко. Що їх більше, то впевненіше почувається господиня, і то різноманітніше меню. Відома кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася своїм перевіреним рецептом незвичайної, але дуже смачної закуски, на приготування якої у вас піде буквально кілька хвилин.

Закуска на святковий стіл

Інгредієнти:

фініки;

сир із пліснявою або будь-який інший сир (камамбер, брі, тверді сири);

волоські горіхи.

Спосіб приготування:

Для приготування закуски краще купувати великі фініки.

Сир нарізати тонкими брусочками. Фініки акуратно розділити, не розриваючи їх до кінця, вийняти кісточку і вкласти всередину шматочок сиру, а зверху — волоський горіх.

За бажання кожен фінік можна проткнути шпажкою, а потім викласти закуску на блюдо.

Така закуска ідеально смакуватиме під вино та інші напої.

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