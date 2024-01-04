Смачно і незвично: рецепт яскравої закуски на святковий стіл за 2 хвилини (відео)
Для того, щоб закуска мала на столі ефектний вигляд, можна скріпити фініки, сир і горіх різнокольоровими шпажками або зубочистками. Гості оцінять її смак.
Закуски на святковому столі — це страви, які розлітаються дуже швидко. Що їх більше, то впевненіше почувається господиня, і то різноманітніше меню. Відома кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася своїм перевіреним рецептом незвичайної, але дуже смачної закуски, на приготування якої у вас піде буквально кілька хвилин.
Закуска на святковий стіл
Інгредієнти:
- фініки;
- сир із пліснявою або будь-який інший сир (камамбер, брі, тверді сири);
- волоські горіхи.
Спосіб приготування:
Для приготування закуски краще купувати великі фініки.
Сир нарізати тонкими брусочками. Фініки акуратно розділити, не розриваючи їх до кінця, вийняти кісточку і вкласти всередину шматочок сиру, а зверху — волоський горіх.
За бажання кожен фінік можна проткнути шпажкою, а потім викласти закуску на блюдо.
Така закуска ідеально смакуватиме під вино та інші напої.
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