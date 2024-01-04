Сирна запіканка з білим шоколадом: рецепт легкого десерту до вечірнього чаю

Готову запіканку охолодити, нарізати на порційні шматочки. Подавати зі сметаною, вершками або морозивом.

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Якщо хочеться чогось солодкого і смачного на вечір до чаю, саме час приготувати сирну запіканку з молочним шоколадом, рецептом якої поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Вона не вимагає особливих навичок готування і вийде навіть у новачків. Білий шоколад надає їй більш цікавого смаку.

Сирна запіканка з білим шоколадом

Інгредієнти:

кисломолочний сир будь-якої жирності — 250 г;

молоко — 100 мл;

манка — 2 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

яйце — 1шт;

білий шоколад — 30-50 г.

Спосіб приготування:

Сир, молоко, манку, цукор з'єднати і пробити блендером до однорідної маси. Потім додати яйце і перемішати масу вінчиком або виделкою.

Білий шоколад порізати дрібними кубиками і вмішати в сирну масу.

Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти сирну масу, розрівняти.

Відправити форму в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 25-30 хвилин.

Готову запіканку охолодити, нарізати на порційні шматочки. Подавати зі сметаною, вершками або морозивом.

Раніше Фокус писав, як приготувати запіканку з куркою, сиром і цибулею по-французьки.