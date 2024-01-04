Кіш із картоплею і тунцем: рецепт смачної страви для всієї родини
Перед подачею поріжте кіш на порційні шматки. Він виходить дуже поживним і вгамує будь-який голод.
Кіш — це відкритий французький пиріг із основою з пісочного (іноді листкового) тіста, різноманітною начинкою та заливкою з яєць і вершків. Він досить простий у приготуванні й дуже поживний, завдяки чому завоював свою популярність. Пропонуємо приготувати кіш із картоплею і тунцем на обід або вечерю для всієї родини за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Кіш із картоплею і тунцем
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- вода — 70 г;
- сіль — 1 дрібка.
Для начинки:
- тунець консервований — 100 г;
- картопля — 200 г;
- каперси мариновані — 30 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль, перець, паприка — до смаку;
- оливкова олія — 5 мл.
Спосіб приготування:
Холодне вершкове масло порубати ножем, змішати з борошном і сіллю в глибокій мисці. Потім додати туди ж крижану воду, замісити тісто й прибрати в холодильник на 30 хвилин.
Картоплю помити, почистити та тонко нарізати кружальцями.
Тісто дістати з холодильника, розкачати й викласти у форму, змащену олією. Поставити форму з тістом у холодильник.
Із тунця злити рідину, трохи розім'яти виделкою та з'єднати з нарізаним яйцем.
Дістати форму з холодильника та викласти начинку на тісто. Зверху викласти каперси та шар картоплі. Усе приправити сіллю, перцем і паприкою.
Полити кіш оливковою олією та відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на годину.
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