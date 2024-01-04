Кіш із картоплею та тунцем: рецепт смачної страви для всієї родини

Перед подачею поріжте кіш на порційні шматки. Він виходить дуже ситним і вгамує будь-який голод.

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Кіш — це відкритий французький пиріг з основою з пісочного (іноді листкового) тіста, різноманітною начинкою і заливкою з яєць і вершків. Він досить простий у приготуванні та дуже ситний, завдяки чому завоював свою популярність. Пропонуємо приготувати кіш із картоплею та тунцем на обід або вечерю для всієї родини за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Кіш із картоплею та тунцем

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

вода — 70 г;

сіль — 1 дрібка.

Для начинки:

тунець консервований — 100 г;

картопля — 200 г;

каперси мариновані — 30 г;

яйця — 3 шт;

сіль, перець, паприка — за смаком;

оливкова олія — 5 мл.

Спосіб приготування:

Холодне вершкове масло порубати ножем, змішати з борошном і сіллю в глибокій мисці. Потім додати туди ж крижану воду, замісити тісто і прибрати в холодильник на 30 хвилин.

Картоплю помити, почистити і тонко нарізати кружальцями.

Тісто дістати з холодильника, розкачати і викласти у форму, змащену олією. Поставити форму з тістом у холодильник.

З тунця злити рідину, трохи розім'яти виделкою і з'єднати з нарізаним яйцем.

Дістати форму з холодильника і викласти начинку на тісто. Зверху викласти каперси та шар картоплі. Усе приправити сіллю, перцем і паприкою.

Полити кіш оливковою олією і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на годину.

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