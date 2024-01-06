Ароматерапія для схуднення: які запахи допоможуть втамувати голод
Як зменшити відчуття голоду та потяг до солодкого? У цьому допоможе ароматерапія та кілька знайомих ароматів, про властивості яких ви раніше не знали.
Давно відомо, що різні запахи можуть покращувати настрій, заспокоювати, розслабляти, збуджувати, підвищувати працездатність, а також регулювати відчуття голоду. Які ароматичні олії або свічки можуть приборкати апетит, що розігрався, розповів сайт Food&Mood.
Аромати деяких квітів
Учені з'ясували, що найкраще знижує відчуття голоду аромат троянди. Якщо вдихати його щодня, можна скинути до 3 кг на місяць. Ймовірно, ефірна олія троянди діє на людську підсвідомість, розслабляє нервову систему та зменшує відчуття голоду.
Схожу дію чинять запахи лаванди і жасмину.
Ваніль
Ванільний аромат може обдурити рецептори ласунів, відправляючи в їхній мозок сигнал, який викликає задоволення, як після порції десерту. При цьому бажання з'їсти що-небудь солоденьке різко зменшується.
Цитрусові
Цитрусові, і особливо грейпфрут — це незамінний компонент багатьох дієт. Як виявилося, при цьому їсти його зовсім не обов'язково, достатньо за 5 хвилин до прийому їжі запалити лампу з ефірною олією грейпфрута або іншого цитрусового фрукта. Апетит знизиться, а відчуття насичення прийде швидше.
Кориця
Запах кориці діє подібно до ванілі, відбиваючи бажання з'їсти щось солодке. Крім того кориця вважається антидепресантом, тому особливо підійде тим, хто "заїдає" стреси.
М'ята
Аромат м'яти заспокоює нерви та зменшує відчуття голоду, сприяючи схудненню. Якщо вам комфортно перебувати з цим запахом постійно, можна змішати краплю ефірної олії м'яти з краплею оливкової та нанести суміш на внутрішній бік зап'ястя.
Важливо розуміти, що ароматерапія впливає на організм дуже м'яко, тому ефект можна помітити тільки в разі регулярного застосування ефірних олій. Але при цьому важливо знати міру і давати своїм нюховим рецепторам відпочити.
З особливою обережністю слід використовувати ароматичні олії людям з алергією, захворюваннями дихальних шляхів і вагітним жінкам.
Нагадаємо, за допомогою ефірних олій можна поліпшити розумові здібності. Крім поліпшення когнітивних функцій, деякі ефірні олії допоможуть схуднути, поліпшити сон, запобігти хворобам і багато іншого.
Раніше Фокус писав, які ефірні олії допоможуть прибрати зморшки і відстрочити старіння шкіри. Забруднення, ультрафіолет і зневоднення прискорюють процес старіння шкіри і появу зморшок. Ефірні олії сприяють відновленню та омолодженню шкіри.
Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.