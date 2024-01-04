Забудьте про класичний рецепт оселедця під шубою: лише один новий інгредієнт відкриє вам цей салат по-новому
Оселедець під шубою — це вічний салат усіх поколінь, який завжди був незамінною стравою на будь-яких святах. І хоч за багато років класичний варіант салату ніхто не перевершив, все ж варто спробувати інші варіанти інтерпретації цієї страви.
Якщо ви не боїтеся експериментувати, тоді обов’язково спробуйте приготувати оселедець під шубою з додаванням волоських горіхів, як пропонує футблогер Надія.
Інгредієнти
- картопля;
- цибуля;
- оселедець;
- морква;
- буряк;
- майонез;
- волоські горіхи.
Спосіб приготування
Крок 1
Підготуйте овочі (картоплю, моркву, буряк) до приготування. Ретельно вимийте та помістіть у каструлю. Залийте теплою водою та відправте варитися на вогонь. Варити до готовності.
Крок 2
Дайте час продуктам охолонути. Після очистить їх від шкірки. Тим часом приготуйте форму на якій будете готувати салат.
Крок 3
Натріть на мілкій тертці картоплю. Після помажте картоплю майонезом.
Крок 4
Очистіть цибулю від шкірки. Наріжте мілкими кубиками. Залийте кип'яченою водою. Дайте час охолонути і злийте воду. Додайте сіль, перець, цукор та оцет. Залиште на 5 хвилин та викладіть на картоплю.
Крок 5
Очистіть рибу на філе та наріжте шматочками. Викладіть наступний шар та помажте майонезом.
Крок 6
На мілку тертку натріть моркву та викладіть поверх оселедцю. Знову змажте майонезом.
Крок 7
Завершальний шар — натерти на мілкій тертці буряк. Зверху знову змажте майонезом. Додатково салат зверху можна прикрасити зеленню.
Крок 8
Очистіть волоські горіхи та перебийте блендером. Далі крихтами посипте боки салату.
Волоський горіх додасть вишуканості та незвичного смаку здавалося б такому звичному та смачному салату, як оселедець під шубою.
Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати домашній майонез за одну хвилину — смачніше за магазинний.