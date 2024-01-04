Забудьте про класичний рецепт оселедця під шубою: лише один новий інгредієнт відкриє вам цей салат по-новому

Оселедець під шубою — це вічний салат усіх поколінь, який завжди був незамінною стравою на будь-яких святах. І хоч за багато років класичний варіант салату ніхто не перевершив, все ж варто спробувати інші варіанти інтерпретації цієї страви.

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Якщо ви не боїтеся експериментувати, тоді обов’язково спробуйте приготувати оселедець під шубою з додаванням волоських горіхів, як пропонує футблогер Надія.

Інгредієнти

картопля;

цибуля;

оселедець;

морква;

буряк;

майонез;

волоські горіхи.

Спосіб приготування

Крок 1

Підготуйте овочі (картоплю, моркву, буряк) до приготування. Ретельно вимийте та помістіть у каструлю. Залийте теплою водою та відправте варитися на вогонь. Варити до готовності.

Крок 2

Дайте час продуктам охолонути. Після очистить їх від шкірки. Тим часом приготуйте форму на якій будете готувати салат.

Крок 3

Натріть на мілкій тертці картоплю. Після помажте картоплю майонезом.

Крок 4

Очистіть цибулю від шкірки. Наріжте мілкими кубиками. Залийте кип'яченою водою. Дайте час охолонути і злийте воду. Додайте сіль, перець, цукор та оцет. Залиште на 5 хвилин та викладіть на картоплю.

Крок 5

Очистіть рибу на філе та наріжте шматочками. Викладіть наступний шар та помажте майонезом.

Крок 6

На мілку тертку натріть моркву та викладіть поверх оселедцю. Знову змажте майонезом.

Крок 7

Завершальний шар — натерти на мілкій тертці буряк. Зверху знову змажте майонезом. Додатково салат зверху можна прикрасити зеленню.

Крок 8

Очистіть волоські горіхи та перебийте блендером. Далі крихтами посипте боки салату.

Волоський горіх додасть вишуканості та незвичного смаку здавалося б такому звичному та смачному салату, як оселедець під шубою.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати домашній майонез за одну хвилину — смачніше за магазинний.