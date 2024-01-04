Знайдіть 5 відмінностей: тест на уважність, який розкриє ваш емоційний стан

Хоч раз в житті, кожна людина стикається з завданнями, задачами та кросвордами. І певно, що часто увага падала на завдання в яких потрібно знайти відмінності на двох здавалося б ідентичних зображеннях. Однак, це задача не для всіх, лише 45% людей здатні швидко знайти відмінності на картинках.

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Саме через це у психології виникла ідея, створити на основі картинок психологічні тести, які допомагають проаналізувати та визначити певні якості пацієнта. Цей метод не лише корисний на практиці, а ще й дуже цікавий. Саме тому ми пропонуємо вам також самостійно перевірити себе на прикладі одного із таких завдань.

Мета завдання перевірити пацієнта на уважність та вміння концентруватися, а на основі цього проаналізувати емоційний стан.

Подивіться на картинку, на якій зображений медведик в літаку і встановивши таймер на 20 секунд знайдіть 5 відмінностей.

Не всі люди здатні так швидко знайти усі відмінності. Тому нижче наведена розшифровка того, що означає певна кількість знайдених відмінностей.

Знайдіть 5 відмінностей Фото: Freepik

Результати тесту

Одна відмінність

Якщо пацієнт за 20 секунд зміг знайти лише одну відмінність, це є сигналом втомленої та неуважної людини. Ймовірніше всього, пацієнту варто приділити більше уваги відпочинку. Особа може відчувати пригнічення, втому та дисбаланс. Головна рекомендація у цьому випадку, приділити пацієнту якомога більше часу для розвантаження та стабілізації свого емоційного стану. Варто влаштувати собі прогулянку біля річки, чи парком, зустрітися з рідними чи друзями за чашкою чаю, або ж просто дати собі більше часу поспати.

Дві відмінності

Якщо пацієнт за 20 секунд знайшов дві відмінності, то це означає, що його щось тривожить. Ймовірніше всього, особа відчуває збентеження та внутрішню рівновагу. У цьому випадку також варто націлитися на приємні емоції та дати собі час на відпочинок, або перезавантаження.

Три відмінності

Якщо пацієнту вдалося за відведений час знайти три відмінності на картинці, це свідчить про середній баланс. Однак, ймовірніше всього, у вас в житті є фактори, які її нервують, або виводять із себе. Тому пацієнту також рекомендується переглянути свій спосіб життя, оточення та те, на що ви витрачаєте час. На роботі можна взяти відпустку і дати собі час на перезавантаження.

Чотири відмінності

Якщо за 20 секунд ви знайшли чотири відмінності, це означає, що ви доволі уважна людина, а ваш емоційний стан на рівні стабільності та рівноваги. Таким пацієнтам рекомендується контролювати негативні емоції навколо себе і зберігати спокій.

П’ять відмінностей

Якщо за відведений час пацієнт знайшов всі відмінності, то це свідчить лише про те, що в житті людини є певний баланс, вона уважна та сконцентрована. Таких пацієнтів майже неможливо вивести з рівноваги, оскільки їх емоційний стан міцний та непохитний.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний тест на якому потрібно обрати сніговика і дізнайся, яку вершину вдасться підкорити у 2024 році.