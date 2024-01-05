Тарт з апельсиновим кремом: як приготувати смачний десерт

Ця випічка просто готується. А крем можна використовувати і для інших десертів.

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Тарт, або пиріг з апельсиновим кремом — один із найкращих пирогів, які ви можете приготувати на десерт. І він підкорить вас із першого укусу. Пісочне тісто готується за 5 хвилин і не потребує відпочинку в холодильнику. Апельсиновий крем справді гарний і має дуже ніжний смак. З ним можна приготувати й інші торти, наприклад Наполеон. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di Pepe Rosa.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Тарт з апельсиновим кремом

Інгредієнти:

Для пісочного тіста:

300 г борошна;

1 яйце;

2 яєчних жовтки;

120 г цукру;

80 мл соняшникової олії;

2 чайні ложки розпушувача;

терта цедра половини апельсина.

Для апельсинового крему:

500 мл фільтрованого апельсинового соку;

150 г цукру;

1 яйце;

50 г борошна;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Спочатку приготуйте апельсиновий крем. Добре миємо апельсини, вичавлюємо і проціджуємо сік. Збийте яйце з цукром, у вас має вийти піниста суміш, потім додайте борошно, продовжуйте перемішувати і додайте ванільний екстракт. Нагрійте апельсиновий сік, потім повільно вилийте його у збите яйце. Перелийте все в каструлю і варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне.

Перелийте крем у миску і накрийте плівкою, щоб вона прилягала до поверхні крему.

Тепер готуйте пісочне тісто. У миску вилийте яйце, яєчні жовтки, олію і цукор, почніть перемішувати виделкою, додайте терту апельсинову цедру, потім просіяне борошно і розпушувач. Продовжуйте перемішувати виделкою, щойно суміш стане більш однорідною, швидко вимісіть руками. Сформуйте буханець, викладіть його на посипану борошном робочу поверхню, за потреби додавайте ще борошна, завжди потроху.

Відкладіть близько 1/3 цієї кількості, яка знадобиться для прикрашання.

Злегка посипте аркуш паперу для випікання борошном і розкачайте пісочне тісто заввишки приблизно пів сантиметра, акуратно розкачайте диск тіста на качалці, потім розгорніть його в заздалегідь змащену олією і посипану борошном форму для пирога.

Ножем зрізаємо надлишки пісочного тіста по краях, наколюємо дно виделкою, потім заливаємо апельсиновим кремом, добре розрівнюючи ложкою.

Візьміть відкладене пісочне тісто, розкачайте його, наріжте смужками і прикрасьте тарт.

Випікайте за температури 180° у гарячій духовці приблизно 40 хвилин, час приготування може варіюватися залежно від вашої духовки.

Перед випічкою пирога накрийте поверхню аркушем алюмінієвої фольги, готуйте пиріг під кришкою перші 25 хвилин, потім зніміть фольгу і продовжуйте випікати. Дайте охолонути, перш ніж виймати. Апельсиновий пиріг із кремом готовий.

Також ви можете приготувати дуже смачний торт "Три шоколади".