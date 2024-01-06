В'єтнамська кулінарна легенда: пряний суп Фо бо з рисовою локшиною

Суп Фо бо — класична страва в'єтнамської кухні. Головний його секрет полягає в дуже наваристому бульйоні з яловичини або риби зі спеціями.

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Суп Фо бо для в'єтнамців — це щоденна їжа, яку зазвичай їдять на сніданок. Крім того, цей смачний суп є популярною вуличною їжею у В'єтнамі. Подається суп із рисовою локшиною. У різних регіонах В'єтнаму в фо бо додають рибу, тонко порізану сиру яловичу вирізку і морепродукти. Про те, як приготувати в'єтнамський суп Фо бо, розповів сайт "Файні рецепти"

Бульйон для фо бо вариться не менше двох годин, але поціновувачі в'єтнамської кухні стверджують, що смак максимально розкривається тільки через 12 годин повільного кипіння.

Інгредієнти

Для бульйону:

яловичина на кістці — 800 г;

ріпчаста цибуля — 2 шт;

корінь імбиру — 2 см;

гвоздика — 3 шт;

насіння коріандру — 1 ч. л.;

зірочка бадьяна — половинка;

аніс — 0,5 ч. л.;

кориця — 1 паличка;

вода — 2 літри;

зелена цибуля (біла частина) — 1 пучок;

сіль і цукор — за смаком.

Для подачі фо бо:

рисова локшина — 300 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт;

зелена цибуля (зелена частина) — 1 пучок;

гострий перець — 1 шт;

лайм — 1 шт;

петрушка або кінза — за смаком;

сіль і перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Яловичину опустіть у холодну воду і доведіть до кипіння. Перший бульйон злийте.

Крок 2

Знову залийте м'ясо холодною водою і варіть на повільному вогні мінімум 2-3 години, знімаючи піну в міру її появи.

Крок 3

Після того як перестане утворюватися піна, додайте в бульйон гвоздику, коріандр, корицю, аніс і бадьян.

Крок 4

Ріпчасту цибулю очистіть, розріжте вздовж на дві частини. Для красивого кольору бульйону цибулю та імбир потрібно обпалити на відкритому вогні. Якщо у вас електрична плита, використовуйте для випалу газовий пальник із балончиком або обсмажте овочі на сухій розпеченій сковороді до коричневого кольору. Обпалені овочі додайте в бульйон.

Крок 5

Коли бульйон буде готовий, доведіть його до смаку, додавши сіль і цукор. Він має вийти темним, ароматним, солодкувато-солоним і з насиченим ароматом м'яса та спецій.

Крок 6

У самому кінці додайте білі частини стебел зеленої цибулі, проваріть їх буквально 30 секунд і дістаньте їх із бульйону, щоб вони залишилися хрусткими.

Крок 7

Дістаньте яловичину з бульйону, наріжте м'ясо на такі шматочки, які зручно брати паличками.

Крок 8

Бульйон процідіть через дрібне сито або марлю.

Крок 9

Ріпчасту цибулю наріжте тонкими кільцями, а гострий перець дрібною соломкою. Подрібніть верхню частину стебел зеленої цибулі та петрушку. Лайм наріжте тонкими кружечками.

Крок 10

Приготуйте рисову локшину для супу за інструкцією на упаковці. Промийте її в холодній проточній воді, щоб вона не склеїлася.

Крок 11

У порційну піалу викладіть гіркою локшину, додайте м'ясо та свіжі нарізані овочі. Залийте вміст гарячим бульйоном.

Крок 12

Подавайте в'єтнамський суп фо бо гарячим, додавши перед подачею кілька скибочок лайма і бланшовані білі частини цибулевих стебел.

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