Календар краси на січень 2024 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У січні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в січні 2024 року.

Місячний календар краси на січень 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 10, 19, 28, 30-31 січня

Манікюр і педикюр: 6-9, 14-17, 21-24, 28-21 січня

Видалення пігментних плям, бородавок: 14-20, 22-27 січня

Епіляція та депіляція: 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 січня

Схуднення: 14-20, 22-27 січня

Хірургічні операції: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 січня

Лікування зубів: 11, 12, 22, 28, 29 січня

Астрологи підкреслюють, що в період Зростального Місяця (12-24 січня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що Повня (25 січня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

Також Фокус писав місячний календар на січень 2024 року