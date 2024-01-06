Безглютенова гранола з гречкою та фініками: простий домашній рецепт

Ви можете за раз приготувати гранолу на два тижні. Подавати гранолу можна з молоком або йогуртом, за бажанням додатково підсолодивши її бананом або медом.

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Ця безглютенова гранола з насінням, горіхами та сухофруктами, приготована на сніданок, дасть вам заряд бадьорості на цілий день. Із зазначеної кількості інгредієнтів у вас вийде 10 порцій смачної та корисної граноли. Детальним рецептом граноли поділився сайт Taste.

Важливо

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Інгредієнти:

гречана крупа — 500 г;

фініки без кісточки — 200 г;

мед — 2 ст. л.;

свіжа апельсинова цедра — 1 ст. л.;

апельсиновий сік — півсклянки;

кориця мелена — 1,5 ч. л.;

кіноа — до 1,5 склянки за бажанням;

очищене насіння соняшнику — 150 г;

мигдальні горіхи — 1 склянка;

рослинна олія — 1 ст. л.;

сушена журавлина — 1 склянка;

курага — півсклянки.

Приготування

Крок 1

Замочіть гречку в холодній воді на ніч. Вранці відкиньте крупу на сито і дайте воді добре стекти. Щоб краще обсушити гречку, висипте її на паперовий рушник.

Крок 2

Розігрійте духовку до 130-150 градусів, увімкніть режим конвекції. Підготуйте два дека, застеліть їх папером для випічки.

Крок 3

Налийте в каструлю з товстим дном півсклянки води, додайте порізані фініки, мед, цедру і сік апельсина. Поставте каструлю на вогонь, доведіть вміст до кипіння.

Крок 4

Коли вміст у каструлі закипить, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть близько п'яти хвилин, поки суміш не загусне. Зніміть із плити, додайте корицю й остудіть.

Крок 5

Остиглу солодку суміш подрібніть блендером до однорідності.

Крок 6

Змішайте гречку з кіноа, насінням і горіхами. Додайте солодку суміш і олію. Перемішайте, щоб усі продукти рівномірно розподілилися.

Крок 7

Рівномірно розподіліть гречану суміш на підготовлених деках. Випікайте, помішуючи кожні 10 хвилин близько години або до золотистого кольору і повного висихання.

Час готування може бути більшим або меншим. Це залежить від вологості суміші та вашої духовки.

Крок 8

Дістаньте гранолу з духовки. Додайте до неї курагу та журавлину, перемішайте. Дайте повністю охолонути прямо на деку.

Крок 9

Пересипте гранолу в скляну банку зі щільною кришкою і використовуйте протягом двох тижнів.

Крок 10

Подавайте гранолу на сніданок із молоком, йогуртом, бананом і медом.

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