Безглютенова гранола з гречкою та фініками: простий домашній рецепт
Ви можете за раз приготувати гранолу на два тижні. Подавати гранолу можна з молоком або йогуртом, за бажанням додатково підсолодивши її бананом або медом.
Ця безглютенова гранола з насінням, горіхами та сухофруктами, приготована на сніданок, дасть вам заряд бадьорості на цілий день. Із зазначеної кількості інгредієнтів у вас вийде 10 порцій смачної та корисної граноли. Детальним рецептом граноли поділився сайт Taste.Важливо
Інгредієнти:
- гречана крупа — 500 г;
- фініки без кісточки — 200 г;
- мед — 2 ст. л.;
- свіжа апельсинова цедра — 1 ст. л.;
- апельсиновий сік — півсклянки;
- кориця мелена — 1,5 ч. л.;
- кіноа — до 1,5 склянки за бажанням;
- очищене насіння соняшнику — 150 г;
- мигдальні горіхи — 1 склянка;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- сушена журавлина — 1 склянка;
- курага — півсклянки.
Приготування
Крок 1
Замочіть гречку в холодній воді на ніч. Вранці відкиньте крупу на сито і дайте воді добре стекти. Щоб краще обсушити гречку, висипте її на паперовий рушник.
Крок 2
Розігрійте духовку до 130-150 градусів, увімкніть режим конвекції. Підготуйте два дека, застеліть їх папером для випічки.
Крок 3
Налийте в каструлю з товстим дном півсклянки води, додайте порізані фініки, мед, цедру і сік апельсина. Поставте каструлю на вогонь, доведіть вміст до кипіння.
Крок 4
Коли вміст у каструлі закипить, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть близько п'яти хвилин, поки суміш не загусне. Зніміть із плити, додайте корицю й остудіть.
Крок 5
Остиглу солодку суміш подрібніть блендером до однорідності.
Крок 6
Змішайте гречку з кіноа, насінням і горіхами. Додайте солодку суміш і олію. Перемішайте, щоб усі продукти рівномірно розподілилися.
Крок 7
Рівномірно розподіліть гречану суміш на підготовлених деках. Випікайте, помішуючи кожні 10 хвилин близько години або до золотистого кольору і повного висихання.
Час готування може бути більшим або меншим. Це залежить від вологості суміші та вашої духовки.
Крок 8
Дістаньте гранолу з духовки. Додайте до неї курагу та журавлину, перемішайте. Дайте повністю охолонути прямо на деку.
Крок 9
Пересипте гранолу в скляну банку зі щільною кришкою і використовуйте протягом двох тижнів.
Крок 10
Подавайте гранолу на сніданок із молоком, йогуртом, бананом і медом.
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