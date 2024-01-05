5 січня 2023 року: Водохресний Святвечір — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися і бажати іншим зла. Серед головних прикмет цього дня — хуртовина до гарного врожаю.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає Водохресний Святвечір, який також називається Навечір'я Водохреща. Це вечір, який передує святу Хрещення Господнього і є підготовкою до нього. У Водохресний Святвечір, як і на саме Водохреща, заведено святити воду в храмах.

Що не можна робити 5 січня:

лаятися й ображатися;

бажати іншим зла;

пити або набирати воду з поганими думками;

виливати даремно воду.

Народні прикмети та повір'я:

хуртовина, сніг або поземка — бути врожаю;

сніг гне сучки на деревах — також до гарного врожаю;

голосно гавкають собаки — буде в лісі багато дичини і звіра.

День ангела святкують:

Григорій, Євгенія, Йосип, Матвій, Роман, Саїс, Сергій, Тетяна.

Народилися сьогодні:

1932 — Умберто Еко, італійський письменник, філософ, культуролог, літературний критик;

1969 — Мерилін Менсон, американський рок-музикант, співак, актор, лідер групи "Marilyn Manson";

1975 — Бредлі Купер, американський актор і співак, лауреат премій BAFTA і "Греммі".

А також у цей день:

1895 — відкрито рентгенівські промені;

2005 — у Сонячній системі виявлено карликову планету Еріда.