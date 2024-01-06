Простіше простого: смачна шарлотка з 4 інгредієнтів

Ароматні яблука, занурені в ніжне тісто, створюють ідеальне поєднання солодощі та кислинки. Цей яблучний пиріг чудово підходить для чаювання в колі сім'ї або друзів, а його приготування не потребує особливих навичок.

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Ароматна шарлотка — це один із найвідоміших яблучних пирогів у світі. Її популярність підтверджується численними варіаціями рецептів. Приготуйте смачнючу шарлотку за дуже простим рецептом із чотирьох інгредієнтів, яким поділився сайт Shuba.

Шарлотку часто асоціюють з англійською кухнею. За однією версією, цей десерт з'явився в провінційній Британії і був названий на честь королеви Шарлотти, дружини Георга III. Інша версія стверджує, що рецепт цього солодкого яблучного десерту придумала сама королева.

Інгредієнти:

яйця курячі — 4 шт;

яблука — 2 шт. великих;

цукор — 1 склянка;

борошно пшеничне — 1 склянка.

Приготування

Крок 1

Акуратно відокремте білки від жовтків. Від загальної кількості цукру відокремте дві столові ложки. Білки збийте з рештою цукру в пишну піну. Помішуючи білкову масу віночком по одному введіть жовтки і перемішайте до однорідності.

Крок 2

Просійте борошно в яєчну суміш і перемішайте лопаткою або вінчиком, щоб не було грудочок.

Крок 3

Зніміть шкірку з яблук і видаліть серцевину. Наріжте яблука невеликими кубиками і змішайте з двома столовими ложками цукру. За бажанням додайте ваніль і корицю.

Крок 4

Круглу форму застеліть папером для випічки. Викладіть у форму нарізані яблука та залийте їх тістом.

Крок 5

Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте шарлотку близько 40 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.

Готову шарлотку дістаньте з форми й остудіть на решітці. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Нагадаємо рецепт простого домашнього яблучного пирога з корицею. Смачна випічка з яблуками ідеальна як для урочистої нагоди, так і для затишного сімейного чаювання.

Раніше Фокус піал, як приготувати найсмачніший яблучний пиріг за простим рецептом. Цей рецепт яблучного пирога ще називають "бабусиним". Він виходить дуже смачним і м'яким.