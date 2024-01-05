Закуска з в'яленими помідорами, руколою та гострим сиром: швидкий рецепт

Закуска з в'яленими помідорами та гострим сиром підходить як для теплого, так і для холодного подання. Вона чудово поєднується з білим сухим вином або легкими алкогольними напоями, роблячи ваше застілля ще більш вишуканим і незабутнім.

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Закуска з в'яленими помідорами та гострим сиром — це ідеальний вибір для випадків, коли потрібно швидко щось приготувати. Поєднання інтенсивного смаку в'ялених помідорів і пікантного гострого сиру додасть вашій страві особливої вишуканості. Ця закуска не тільки має неповторний смак, а й привабливий зовнішній вигляд, що робить її чудовим вибором для святкового застілля, пише"Вкусно".

Інгредієнти

Для приготування закуски знадобляться такі продукти:

в'ялені помідори — 100 г;

гострий сир (наприклад, чеддер або гауда) — 100 г;

оливкова олія — 2 столові ложки;

часник — 1 зубчик;

рукола — кілька листочків;

горіхи (за бажанням) — для прикраси;

сіль і перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. В'ялені помідори наріжте на середні шматочки. Якщо вони занадто сухі, можна попередньо замочити їх у теплій воді.

Крок 2. Гострий сир наріжте на невеликі кубики або тонкі скибочки.

Крок 3. У сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте подрібнений часник і обсмажте його до золотистого кольору.

Крок 4. У мисці змішайте в'ялені помідори, сир, обсмажений часник. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 5. Додайте свіже листя руколи й акуратно перемішайте. Також закуску можна викласти шарами на обсмажених скибочках хліба.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте закуску горіхами для додавання хрусткості.

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