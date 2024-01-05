Салат із тунцем, авокадо та свіжими огірками: просто і смачно
Салат із тунцем не тільки смачний, а й має яскравий і привабливий зовнішній вигляд, що робить його прекрасним доповненням до будь-якого застілля.
Салат із тунця з додаванням авокадо та огірків є чудовим рішенням як для урочистих заходів, так і для легкого перекусу. Цей салат поєднує в собі ніжний смак тунця, кремову текстуру авокадо і свіжість огірків, що робить його чудовим вибором для здорового харчування, пише Hayat.
Інгредієнти
Для приготування знадобляться такі продукти:
- консервований тунець у власному соку — 1 банка;
- свіжі огірки — 2 штуки;
- авокадо — 1 штука;
- цибуля червона — 1/2 штуки;
- сік лимона — 2 столові ложки;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
Приготування
Крок 1. Тунець відкиньте на сито, щоб стекла зайва рідина, потім розімніть виделкою.
Крок 2. Огірки ретельно вимийте і наріжте тонкими смужками або кубиками.
Крок 3. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, витягніть м'якоть ложкою і наріжте на невеликі шматочки. Збризніть авокадо лимонним соком, щоб запобігти потемнінню.
Крок 4. Червону цибулю дрібно наріжте.
Крок 5. У великій мисці змішайте тунець, огірки, авокадо та цибулю.
Крок 6. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, що залишився, сіль і перець. Заправте салат.
Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
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