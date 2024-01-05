Як позбутися темних кіл під очима: 7 простих правил

Темні кола під очима — це поширена проблема, яка може бути спричинена безліччю чинників.

Related video

Темні кола під очима можуть бути результатом втоми, стресу, спадковості або інших чинників. Через темні кола ви можете виглядати втомленими та старшими за свій вік. Хоча повністю позбутися їх складно, існують ефективні методи, які допоможуть зменшити їхню видимість, повідомляє Beauty HUB.

Причини появи синців під очима

спадковість;

віковий фактор;

втома, хронічний стрес, недосипання;

зневоднення організму;

неправильне харчування;

шкідливі звички;

алергічні реакції;

гормональний дисбаланс;

результат сезонного нездужання;

авітаміноз.

Як позбутися темних кіл

1. Правильний режим сну.

Брак сну часто є основною причиною темних кіл. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин щоночі. Також зверніть увагу на якість сну: спальня має бути темною, тихою і прохолодною.

2. Харчування та гідратація.

Забезпечте свій організм достатньою кількістю води, щоб уникнути зневоднення, яке може посилити темні кола. Харчування, багате на залізо і вітамін K, також може допомогти зменшити їхню видимість.

3. Зменшення споживання алкоголю та кофеїну.

Алкоголь і кофеїн можуть сприяти зневодненню та погіршенню кровообігу, що посилює темні кола. Намагайтеся помірно вживати ці напої.

4. Компреси та маски.

Холодні компреси можуть скоротити кровоносні судини і зменшити набряклість. Використовуйте охолоджені чайні пакетики зеленого чаю або холодні огіркові маски. Також корисні маски з кофеїном, який покращує кровообіг.

5. Зволоження шкіри.

Регулярне зволоження шкіри навколо очей допомагає зменшити темні кола. Використовуйте креми для очей, що містять вітамін K, ретинол, кофеїн або гіалуронову кислоту.

6. Сонцезахисний крем.

Сонячні промені можуть погіршити стан шкіри навколо очей, спричиняючи гіперпігментацію. Використовуйте сонцезахисний крем із SPF 30 або вище щодня.

7. Корекція за допомогою макіяжу.

Коректори та консилери можуть допомогти візуально приховати темні кола. Вибирайте відтінки, що відповідають вашому тону шкіри.

Важливо пам'ятати, що в деяких випадках темні кола можуть бути ознакою захворювань, тому за їх постійної присутності варто проконсультуватися з лікарем.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Раніше Фокус писав про те, що 6 швидких і простих вправ знімуть навантаження і поліпшать зір.