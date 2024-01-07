Хрустка маринована капуста з буряком у банці: покроковий рецепт

Маринована капуста з буряком чудово підходить як гарнір, закуска або доповнення до основних страв. Вона не тільки смачна, а й збагачена корисними вітамінами та мікроелементами, що робить її цінним доповненням до здорового харчування.

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Маринована капуста з буряком — це чудова закуска, яка чудово підходить для щоденного вживання. Ця страва не лише смачна, а й корисна, завдяки поєднанню вітамінної капусти та буряка, та має яскравий і привабливий вигляд, пише ТСН.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться такі продукти:

білокачанна капуста — 1 кг;

буряк — 2 штуки середнього розміру;

вода — 1 л;

цукор — 100 г;

сіль — 2 столові ложки;

оцет 9% — 100 мл;

лавровий лист — 2-3 штуки;

гвоздика — 4-5 бутонів;

перець горошком — 5-6 штук.

Приготування

Крок 1. Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Буряк очистіть і наріжте тонкими смужками або теркою.

Крок 2. У великій каструлі закип'ятіть воду. Додайте цукор, сіль, оцет, лавровий лист, гвоздику і перець горошком. Доведіть до кипіння.

Крок 3. У киплячий маринад додайте нарізаний буряк, варіть на повільному вогні 10 хвилин.

Крок 4. До капусти додайте гарячий маринад із буряком. Ретельно перемішайте і залиште застигати за кімнатної температури.

Крок 5. Після охолодження перекладіть капусту в стерилізовані банки та зберігайте в холодильнику.

Крок 6. Дайте капусті настоятися в холодильнику хоча б 24 години перед подачею.

Раніше Фокус публікував рецепт вінегрету з квашеною капустою. Зазвичай вінегрет готують із маринованими огірками, але квашена капуста теж підійде.