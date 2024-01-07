Хрустка маринована капуста з буряком у банці: покроковий рецепт
Маринована капуста з буряком чудово підходить як гарнір, закуска або доповнення до основних страв. Вона не тільки смачна, а й збагачена корисними вітамінами та мікроелементами, що робить її цінним доповненням до здорового харчування.
Маринована капуста з буряком — це чудова закуска, яка чудово підходить для щоденного вживання. Ця страва не лише смачна, а й корисна, завдяки поєднанню вітамінної капусти та буряка, та має яскравий і привабливий вигляд, пише ТСН.
Інгредієнти
Для приготування знадобляться такі продукти:
- білокачанна капуста — 1 кг;
- буряк — 2 штуки середнього розміру;
- вода — 1 л;
- цукор — 100 г;
- сіль — 2 столові ложки;
- оцет 9% — 100 мл;
- лавровий лист — 2-3 штуки;
- гвоздика — 4-5 бутонів;
- перець горошком — 5-6 штук.
Приготування
Крок 1. Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Буряк очистіть і наріжте тонкими смужками або теркою.
Крок 2. У великій каструлі закип'ятіть воду. Додайте цукор, сіль, оцет, лавровий лист, гвоздику і перець горошком. Доведіть до кипіння.
Крок 3. У киплячий маринад додайте нарізаний буряк, варіть на повільному вогні 10 хвилин.
Крок 4. До капусти додайте гарячий маринад із буряком. Ретельно перемішайте і залиште застигати за кімнатної температури.
Крок 5. Після охолодження перекладіть капусту в стерилізовані банки та зберігайте в холодильнику.
Крок 6. Дайте капусті настоятися в холодильнику хоча б 24 години перед подачею.
Раніше Фокус публікував рецепт вінегрету з квашеною капустою. Зазвичай вінегрет готують із маринованими огірками, але квашена капуста теж підійде.