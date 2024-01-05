Погляд із 1924 року: сім передбачень, які майже справдилися

Дивно, але деякі з передбачень 100-річної давності збіглися з реальністю.

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Це завжди цікаво — як люди в минулому бачили наш сьогоднішній світ. А якщо вони ще як футурологи намагалися побачити, який вигляд матимуть якісь сфери сучасного життя — це вдвічі цікавіше! Німецьке видання BILD зібрало свідчення того, як люди в 1924 році уявляли світ через 100 років. Ось сім передбачень — причому деякі з них напрочуд збіглися з реальністю.

Коні — для відпочинку

Чи можна було в 1924 році уявити собі, що на полях, фермах замість могутніх коней працюватимуть зручні та функціональні трактори? Що гужовий транспорт замінять автомобілі всіляких марок і моделей — від робочих вантажівок і навантажувачів до швидкісних болідів?

Палеонтолог Едвард Ферлонг із Каліфорнійського університету шокував 1924 року всіх своїм припущенням — так, коні за 100 років начебто залишаться не при справах. У статті в газеті Kansas City Post він написав, що коней використовуватимуть переважно у спортивних і розважальних цілях, а утримуватимуть їх у зоопарках або приватних стайнях у любителів коней.

У 80 років — під вінець

Британський політик Кінгслі Вуд якось на званій вечері сказав, що за 100 років люди в 75 років вважатимуться молодими, а у 80 стануть створювати сім'ї. І взагалі люди у 2024 році житимуть не менше 100 років.

Безумовно, ще не всі з наших сучасників у змозі бути активними і після 70-80 — усе залежить від способу життя і генетики. Але тенденція простежується.

Дистанційка forever

Інженер Арчибальд Лоу ще 100 років тому в книжці "Бездротові можливості" припустив, що 2024 року основна маса людей працюватиме з дому.

"Ми зможемо вести безліч різних видів бізнесу, які раніше вимагали фізичної присутності", — писав він.

І скажіть, що він не правий?

Хитросплетіння трас

Шведський архітектор Бен Б'єрксон передбачив 1924 року розвиток автомобілебудування і спрогнозував появу у великих містах триярусних шосе і конвеєрних стрічок, які мають замінити тротуари.

Ну, до стрічок замість вулиць ще не дійшло, хоча такі стрічки, ой, як допомагають у тих же величезних аеропортах, а ескалатори на вулицях багатьох сучасних міст спускають численний люд у метро, наприклад. А ось хитросплетіння доріг, коли часом треба мати карту для тієї чи іншої дорожньої розв'язки, вже працюють.

Трохи переборщив

Кореспондент газети Olderman Newton, чиє ім'я до нас не дійшло, 100 років тому мріяв про те, що 2024 року діти носитимуть азбестові костюми, які не доведеться прати (ха-ха!).

А ось те, що будуть лінгафонні кабінети і діти стануть на уроках слухати, наприклад, п'єси Шекспіра англійською мовою, та ще й записані на грамофонну платівку, вже існує. Тільки прогрес пішов ще далі, і аудіоносії зараз настільки різноманітні, що кожен обере собі щось до душі.

Вжик — і на роботі

Ньй-йоркський магнат Джозеф Дей сто років тому вважав, що 2024 року всі щодня добиратимуться на роботу за допомогою дирижаблів і літаків.

Щодо всіх — навряд чи це можливо, хоча в якомусь там майбутньому це може бути. Але з огляду на колосальні затори на дорогах, уже багато багатих людей добираються до місць призначення на вертольотах, а гігантські хмарочоси обов'язково вінчають вертолітні майданчики.

Відеожиття з дитинства

Голлівудський режисер Девід Гріффіт говорив 1924 року, що завдяки кіно люди дізнаються набагато більше про інші культури і їм більше не потрібно буде боятися незнайомців — такі фільми, на його думку, мали покінчити з усіма війнами.

Ех, якби можна було покінчити за допомогою чудових кінофільмів або навіть віртуальної реальності з тими, хто "харчується" кровопролитними війнами! Однак те, що за допомогою відеоконтенту можна і музеї відвідувати, і лекції слухати, і подорожувати світом, — чиста правда.

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Атос Саломе, народжений у Бразилії, який стверджує, що він екстрасенс і називає себе "живим Нострадамусом", зробив свої передбачення на 2024 рік — і, схоже, це буде багатий на події рік.