Топ ароматів, які зроблять ваш власний запах більш спокусливим

Будь-який парфумер скаже вам, що аромат — це дуже індивідуально. Один і той самий запах на різних людях пахне по-різному. Але є парфуми, які зроблять ваш власний аромат більш привабливим.

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Є кілька універсальних ароматів, які приваблюють усіх. Буквально, перетворюючи ваш власний аромат на якусь подобу феромону. Це не означає, що у вас вийде ефект, як у класичному фільмі "Любовний напій № 9" із Сандрою Буллок, але аромати, які роблять ваш власний аромат привабливішим, існують. Про це пише Byrdie.

Експертка з парфумерії Ніна Фріде зазначає, що аромат відрізняється залежно від того, хто його використовує. Коли вона розмовляє з клієнтами та допомагає їм обрати аромат, вона вважає найважливішим, щоб парфум відображав індивідуальність, характер, гармоніював із запахом шкіри та настроєм.

Вона нарешті розкрила кілька ключових інгредієнтів, до яких багато клієнтів і людей часто звертаються під час вибору ароматів.

Пачулі

Пачулі — це "теплий" інгредієнт, який входить до складу багатьох парфумів, наприклад, Chanel Chance. Оскільки це один із найпопулярніших ароматів у лінійці ароматів Chanel, легко зрозуміти, чому людям він подобається: він сексуальний, але не пригнічує, завдяки нотам ванілі та пудрового ірису.

Роза

Хоча багато хто асоціює троянду зі зрілим ароматом, насправді він дуже європейський і французький. Тож, якщо ви хочете створити атмосферу Парижа, то наявність троянди у ваших парфумах може бути правильним рішенням.

Бергамот

Бергамот відіграє ключову роль у створенні спокусливих ароматів. Добре він поєднується з більш сильними деревними базовими нотами, на кшталт сандалу, і відмінно поєднується з ваніллю.

Ветивер

Трав'яниста рослина ветивер використовується в 90 відсотках усіх західних ароматів, але є деякі, які справді виділяються, наприклад, унісекс-варіант від Diptyque. Це сильний аромат, що вселяє впевненість, який обов'язково змусить вас відчути себе найвпливовішою людиною в кімнаті.

Кедрове дерево

Кедр — один із тих ароматів, які пробуджують таємницю та інтригу. Аромат кедра загадковий, то водночас усіх приваблюють його теплі та деревні ноти.

Сандал

Солодкий і деревний аромат цього інгредієнта може бути п'янким. Він використовується в парфумерії вже кілька століть і з того часу не став менш популярним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як підібрати парфуми, ґрунтуючись на своєму знаку Зодіаку.