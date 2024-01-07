Як доглядати за руками взимку: поради для збереження краси та здоров'я шкіри

Зимовий догляд за руками потребує особливої уваги. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете запобігти сухості та тріщинам, а також зберегти шкіру рук м'якою, гладенькою та здоровою.

Related video

Взимку шкіра рук особливо потребує турботи та догляду. Холодне повітря, вітер і сухість у приміщеннях із центральним опаленням можуть призвести до сухості, лущення і тріщин на шкірі. Важливо приділити увагу догляду за руками, щоб зберегти їхнє здоров'я і красу в холодну пору року, повідомляє"Простор".

1. Не використовуйте зволожувальний крем

Як би парадоксально це не звучало, але зволожувальний крем може нашкодити твоїй шкірі в зимовий період. Він не створює захисного шару на шкірі і не проникає досить глибоко. Заміни свій звичайний крем на живильний. Він утримуватиме вологу і насичуватиме шкіру корисними мікроелементами. У ньому мають міститися ліпіди та жирні олії, які відновлюють ліпідний баланс.

2. Захист від холоду.

У холодну пору року завжди носіть рукавички або рукавиці на вулиці. Це допоможе захистити шкіру рук від вітру та холоду.

3 Уникайте гарячої води.

Уникайте використання гарячої води під час миття рук, оскільки вона сприяє додатковій сухості шкіри. Замість цього використовуйте теплу воду.

4. Ніжне очищення.

Використовуйте м'які, зволожувальні мила або очищувальні засоби. Уникайте продуктів з агресивними хімічними речовинами, які можуть подразнювати і сушити шкіру.

5. Харчування зсередини.

Правильне харчування відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри. Вживайте достатню кількість води та їжу, багату на омега-3 жирні кислоти, вітаміни A, C і E.

6. Нічний догляд.

Існує дуже багато натуральних олій, які надають ще більш ефективну дію, ніж креми. Ідеально використовувати ці засоби в тандемі. Одні з найпопулярніших олій — мигдальна та кокосова. Перед сном наносьте на руки живильний крем або олію, можна використовувати бавовняні рукавички для посилення ефекту.

7. Пілінг.

Регулярно робіть пілінг шкіри рук, щоб видалити омертвілі клітини та поліпшити вбирання зволожувальних засобів. Використовуйте м'які скраби.

8. Спа-процедури для рук.

У холодну пору року шкіра постійно піддається різким перепадам температури. Ти приходиш із холодної вулиці в спекотне приміщення і навпаки. Впоратися з цим стресом допоможуть трав'яні або парафінові ванночки. З трав можна брати — липу, шавлію, календулу і ромашку. Робити їх варто 1-2 рази на тиждень.

Пам'ятайте, що регулярний догляд — ключ до красивих і доглянутих рук у холодну пору року.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося про те, як доглядати за волоссям взимку. Треба його добре висушувати та наносити додаткові засоби.