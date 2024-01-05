Хрещення Господнє і Святої мучениці Тетяни: новий церковний календар на січень 2024 року

Хрещення тепер святкуємо 6 січня, а мучениці Тетяни — 12-го. Які ще нові дати церковних свят у січні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на січень 2024 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого

2 січня — передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського

3 січня — святого пророка Малахія і святого мученика Гордія

4 січня — собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена

5 січня — Водохресний святвечір

6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення

7 січня — собор Святого Іоанна Хрестителя

8 січня — преподобного Георгія

9 січня — святого мученика Полієвкта

10 січня — святителя Григорія Нісського; преподобного Маркіяна

11 січня — преподобного Феодосія Великого

12 січня — святої мучениці Тетяни

13 січня — мучеників Єрміла і Стратоніка Сингідонських

14 січня — ведення Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни

15 січня — преподобних Павла Тивейського та Іоанна Кущника

16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра

17 січня — преподобного Антонія Великого

18 січня — святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських

19 січня — преподобного Макарія Великого Єгипетського

20 січня — преподобного Євтимія Великого

21 січня — преподобного Максима-Сповідника

22 січня — святого апостола Тимофія

23 січня — священномучеників Климента й Агафангела

24 січня — преподобної Ксенії Римлянки

25 січня — святого Григорія Богослова

26 січня — преподобних Ксенофонта і Марії

27 січня — перенесення мощей святого Іоанна Златоустого

28 січня — преподобного Єфрема Сирійця

29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого

31 січня — святих безсрібняків мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії

Також Фокус писав про Водохресний Святвечір 5 січня 2024 року