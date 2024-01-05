Запитання для першого побачення, які допоможуть розтопити лід

Підтримуйте розмову, використовуючи ці запитання, які можна поставити на першому побаченні. І побачення пройде вдало.

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У вас не буде другого шансу справити перше враження, тому вирушаючи на перше побачення, вам знадобиться гарне вбрання, підходяще місце і хороші питання для бесіди. Навіть якщо ви заздалегідь заклали деяку основу, спілкуючись у застосунку для знайомств або в соціальних мережах, але розмова віч-на-віч із потенційним партнером — це те, до чого варто підготуватися. Про це пише Telegraph.

Приємна бесіда вийде такою, якщо ви поставите правильні запитання на першому побаченні. В одному дослідженні, присвяченому учасникам швидких побачень, було виявлено, що учасники з більшою ймовірністю пішли на друге побачення, якщо їм ставили уточнювальні запитання.

Маючи це на увазі, ось кілька цікавих і кумедних запитань для першого побачення, які надихнуть вас.

Як минув твій день?

У вас може виникнути спокуса поставити запитання про погоду, але одне з найкращих запитань, яке можна поставити на першому побаченні, — це просто "як пройшов твій день?". Це простий спосіб почати розмову, який покаже, що ви зацікавлені в співрозмовнику.

Якщо в кінцевому підсумку мова зайде про роботу, для вас це природний спосіб поговорити про свою кар'єру. Якщо вам розкажуть про нещодавно переглянутий фільм або футбольний матч, або про чудову художню виставку — це дасть можливість поговорити про хобі та інтереси.

Пам'ятайте: якщо у співрозмовника був жахливий день, у вас є можливість виправити ситуацію, замовивши пару келихів шампанського.

Який твій типовий робочий день?

Це найкращий спосіб з'ясувати у вашого співрозмовника, чим він заробляє на життя. Це дає йому можливість розповісти про специфіку своєї роботи, а не просто називати свою посаду і переходити до іншої теми.

Це питання також може підказати кілька чудових анекдотів, пов'язаних із роботою. Протягом декількох хвилин ви можете поділитися історіями про свого найдратівливішого колегу або поділитися кумедними подіями на корпоративному відпочинку.

Рекомендовані додаткові запитання:

"Яка твоя робота мрії?"

"Чим ви найбільше пишаєтеся у своїй кар'єрі?"

"Ви думали про те, чим будете займатися після виходу на пенсію?"

"Чим ти займаєшся на вихідних?"

Класичне запитання на першому побаченні: "Яке в тебе хобі?" але на нього може бути напрочуд важко відповісти. Найчастіше ви почуєте кліше на кшталт "дивлюся фільми" або "граю в теніс". Найкращий спосіб зрозуміти когось — це запитати, що він робить у вихідні.

Рекомендовані додаткові запитання:

"Який вигляд має ваша ідеальна субота?"

"Чи є якесь заняття, яким вам дійсно хотілося б зайнятися?"

"Тобі подобаються ледачі дні або ти віддаєш перевагу активному проведенню часу?"

Чи запланована у тебе відпустка?

Подорож — одна з найкращих тем, про які можна поговорити на побаченні, але почати її не завжди легко. Тож питання про заплановану відпустку — це чудовий спосіб торкнутися цієї теми.

Рекомендовані додаткові запитання:

"Яка країна тобі найбільше сподобалася?"

"Якби ви могли забронювати квиток куди завгодно, куди б ви вирушили?"

"Яку найгіршу туристичну пам'ятку тобі доводилося відвідувати?"

Яка їжа тобі найбільше подобається?

Їжа — ще одна чудова тема для запитань на першому побаченні. Незалежно від того, чи зблизиться вас любов до гострого карі, чи ви почнете порівнювати свої враження про те, що ви куштували, вам гарантовано буде про що поговорити. Це також чудовий спосіб запланувати друге побачення в ресторані, де подають те, що вам обом до смаку.

Чим ти захоплювався в дитинстві?

Майже для кожного розмова про дитинство — легка тема для розмови. Нам усім подобається згадувати ті щасливі — хоча іноді й бентежні — дні, відчуваючи ностальгію за нашими дитячими захопленнями, іграшками та дружбою.

Це запитання дасть змогу вам обом розповісти кілька кумедних анекдотів із дитинства. Це також простий спосіб отримати уявлення про сімейне життя та особисту історію вашого партнера.

Рекомендовані додаткові запитання:

"Хто зі знаменитостей був твоїм кумиром у дитинстві?"

"У тебе були домашні тварини?"

Який твій улюблений серіал?

У наш час у кожного є свій список улюблених серіалів, які приємно переглянути.

В ідеалі після того, як ви поставите це запитання, вас зі співрозмовником зблизить спільна любов до "Друзів", "Абатства Даунтон" або "Гри престолів" — але навіть якщо ваші телевізійні смаки сильно різняться, це однаково чудова тема для розмови. Зрештою, якщо ваш партнер не дивився ваше улюблене шоу (або навпаки), ви можете запропонувати друге побачення, на якому ви подивитеся кілька серій з пляшкою хорошого вина.

Рекомендовані додаткові запитання:

"На якого персонажа з вашого улюбленого серіалу ви найбільше схожі?"

"Хто твій улюблений актор або актриса?"

"Ви бачили трейлер до нового шоу...?"

Пам'ятайте, це не допит. Ставте запитання, слухайте, що говорить ваш партнер, і беріть участь у розмові, пропонуючи свій власний досвід та ідеї. Не квапте бесіду, щоб уникнути пауз.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яких питань на першому побаченні краще уникати чоловікам.