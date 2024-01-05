Філолог відповів, як сказати "селфі" українською мовою (відео)
Селфі — це світлина, яку ми робимо самі фронтальною камерою і зазвичай великим планом. Втім, слово має іншомовне походження.
Відомий філолог Олександр Авраменко навів приклади українських аналогів іншомовного слова "селфі". Про це педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.
За словами мовознавця, уже існують кілька слів, які описують знімок самого себе.
- Себчик — фотографую себе;
- самчик — сам роблю фото;
- самознимка — сам знімаю.
Олександр Авраменко наголошує, що селфі — це світлина, яку ми робимо самі фронтальною камерою і зазвичай великим планом. Саме "великим", а не "крупним", адже "крупним" буває зерно, гранули.
Тому не "крупний" учений — а "великий" учений.
Традиційно популярний філолог закликає берегти мову наших предків, розмовляючи українською правильно.
Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.
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