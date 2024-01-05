Корисний для здоров'я, настрою і фігури: 5 причин щодня їсти чорний шоколад

Багато хто відмовляється від солодощів, вважаючи їх винуватцями зайвої ваги, діабету та інших проблем зі здоров'ям. Але це не стосується чорного шоколаду, користь якого підтверджена наукою. Головне, вибирати найкорисніший.

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Так, ви не помилилися, існують солодощі, які дієтологи та фахівці з довголіття рекомендують вживати — хоча й у помірних кількостях — через їхні численні позитивні властивості. Какао — головний інгредієнт чорного шоколаду, є продуктом-антидепресантом, який сприяє секреції серотоніну, а також має важливі протизапальні властивості. За умови, що ви оберете темний шоколад із вмістом какао не менше 70% і обов'язково високої якості. Про це пише Vogue Italia.

"Чисте какао — це суперпродукт, це сировина, в якій виявлено справжні корисні властивості", — пояснює Сандра Лорден Альварес, експерт зі спортивного харчування. "Шоколад отримують з какао-порошку, і якщо ви не віддаєте перевагу шоколаду з вмістом какао не менше 85% і без цукру, існує ризик, що під час обробки туди додано інші, менш корисні для здоров'я інгредієнти, як-от какао-масло, рафінований цукор, фруктоза, гідрогенізовані олії і так далі". Таким чином, шоколад буває різний і не весь є однаково корисним для здоров'я. Білий шоколад містить найнижчий відсоток сировини: його колір насправді зумовлений високим вмістом какао-масла та молока. Своєю чергою, молочний шоколад містить щонайменше 25% какао, а чорний — найбільше, щонайменше 53% (але також може сягати 100%). Тому рекомендується уважно читати етикетку і віддавати перевагу менш обробленим сортам темного шоколаду.

Властивості та користь шоколаду

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Перш за все, це природний антидепресант: крім чудового смаку, він містить фенілетинамін — гормон, відповідальний за закоханість, який є каталізатором гарного настрою. Чорний шоколад також багатий на магній і триптофан — амінокислоту, що допомагає організму синтезувати серотонін. Експерт із довголіття, доктор Вісенте Мера, звертає увагу на високий вміст клітковини і мінералів у темному шоколаді, підтверджуючи, що "в малих дозах вони працюють як джерело задоволення". Завдяки наявності антиоксидантів, таких як ресвератрол і теобромін, шоколад також має високі протизапальні та антивікові властивості, що дає йому змогу протидіяти виробленню вільних радикалів і, отже, запобігати старінню.

Таким чином, шоколад покращує фізичну працездатність, оскільки він містить епікатехін, що відповідає за ріст м'язів. Зрештою, експерти рекомендують шоколад для боротьби з весняною астенією — генералізованим станом слабкості, спричиненим зниженням або втратою м'язової сили, на який страждають приблизно 4 з 10 осіб.

Зверніть увагу на кількість і калорійність

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Як зазначає Вісенте Мера, шоколад "має недолік, він викликає звикання, іноді неконтрольоване, і є джерелом калорій". У шоколаді більше калорій, ніж у чистому какао, тому останнє, як і раніше, залишається найбезпечнішим варіантом. Що стосується темного шоколаду, то його добова норма має становити не більше 10-30 грамів.

Коли сильно хочеться солодкого

Темний шоколад також є чудовим рішенням для втамування сильного бажання з'їсти що-небудь солоденьке, що зазвичай проявляється в другій половині дня. "Розум, який дуже підступний, намагається стимулювати області задоволення за допомогою споживання продуктів, багатих на жири та цукор, що швидко засвоюються", — пояснює психодієтолог Іціар Дігон. "Якщо ми поступимося, то ризикуємо стати залежними і відчувати потребу в цукрі щодня. Але в даному випадку це не фізіологічна необхідність, а емоційна". Тому експерт пропонує вгамувати ласунів 30 грамами темного шоколаду або кавою, підсолодженою невеликою кількістю чистого какао.

Альтернатива штучним підсолоджувачам?

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"Заміна вільних цукрів підсолоджувачами не допомагає довгостроковому контролю ваги", — попереджає Франческо Бранка, директор Департаменту харчування ВООЗ. "Слід розглянути інші способи скорочення споживання цукру, наприклад, вживання продуктів з натуральним цукром, таких як фрукти". З цієї точки зору какао-порошок являє собою відмінну альтернативу. Іціар Дігон рекомендує використовувати невеликі порції для підсолоджування кави: "Це низькокалорійна форма підсолоджувача, що стимулює смакові рецептори у здоровий і приємний спосіб", — каже він. "Моя порада — смакувати її усвідомлено, повністю вловлюючи задоволення від моменту".

Нагадаємо, 6 порад, як зменшити кількість цукру в раціоні.

Раніше Фокус писав про те, що темний шоколад здатний підвищити резистентність до інсуліну і збалансувати рівень цукру в крові.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.