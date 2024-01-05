Красиво, ароматно, корисно: 3 найкращі кімнатні рослини для кухні
Ароматні, красивоквітучі рослини додадуть кухні затишку. А сад із пряних трав на підвіконні — це ще й завжди свіжа та корисна зелень до ваших страв.
У кухні, як і в будь-якій іншій кімнаті вашого будинку або квартири, завжди знайдеться місце для рослин. Вони очищають повітря, знімають стрес і надають інтер'єру свіжості та затишку. А з огляду на той момент, що в кухні часто сім'я проводить чимало часу, зелені рослини там просто необхідні. Ресурс Invincible Houseplants назвав ідеальні рослини для кухні, які не тільки красиві, але й мають приємний аромат.
Орхідеї
Ці екзотичні красуні стануть чудовим доповненням до будь-якої кухні. Вони бувають найрізноманітніших кольорів і ароматів, тож кожен знайде щось для себе. Спробуйте жовтий Cymbidium Golden Elf з ароматом лимона. Вони ідеально підходять для кухонь, оскільки віддають перевагу більш теплим приміщенням, а також за ними напрочуд легко доглядати, оскільки вони не потребують щоденного поливу. Досить раз на тиждень наповнити раковину холодною водою і поставити вазони з орхідеєю на 30 хвилин, щоб вони отримали потрібну вологу.
Жасмин (Стефанотіс)
Ніжний, солодкий квітковий аромат жасмину додасть вашій кухні нотку елегантності та розкоші. Люди наділяли квіти жасмину різноманітними символічними та духовними значеннями, пов'язуючи його з материнством, чистотою, відданістю та коханням, тож у будь-якому разі він додасть приємних ноток оселі. Є кілька сортів, які добре себе почувають у приміщенні: наприклад, арабський жасмин цвіте більшу частину року. Жасмин добре себе почуває в сонячному, але вологому середовищі. Помістіть його біля вікна, тримайте ґрунт вологим і підживлюйте універсальним добривом для кімнатних рослин у весняні та літні місяці.
Запашні трави
Деякі рослини можуть виконувати потрійну функцію: вони мають гарний вигляд, неймовірний смак і чудово пахнуть. Хоча будь-якій кухні було б корисно мати сад із травами на підвіконні, є кілька корисних трав, які пахнуть особливо смачно.
Базилік — це ароматна трава, яку легко вирощувати, і вона прекрасно поєднується з салатами, прикрашає піци і пасти або використовується як основа для домашнього песто. Червоний рубіновий базилік ідеальний для кухні, тому що він має сильніший смак і незвичайне червонувато-фіолетове листя з більш високою декоративністю.
М'ята має чистий, свіжий запах і є прекрасним доповненням до смаженої баранини, страв східної кухні, таких як табуле, і лимонаду. Це також важливий інгредієнт мохіто, і ви навіть можете спробувати її як гарнір до десертів, оскільки м'ята добре поєднується з шоколадними і фруктовими смаками.
Розмарин — ще одна невибаглива трава з приємним запахом, яку можна використовувати по-різному. Він чудовий із птицею.
Чебрець — дуже ароматна трава. Віддає перевагу добре дренованому ґрунту, тому не турбуйтеся про надмірний полив. Ця трава, яка не потребує особливого догляду, зелена цілий рік.
Серед інших рослин для кухні — лемонграс, лаванда, коріандр, петрушка, розмарин.
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