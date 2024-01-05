Красиво, ароматно, корисно: 3 найкращі кімнатні рослини для кухні

Ароматні, красивоквітучі рослини додадуть кухні затишку. А сад із пряних трав на підвіконні — це ще й завжди свіжа та корисна зелень до ваших страв.

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У кухні, як і в будь-якій іншій кімнаті вашого будинку або квартири, завжди знайдеться місце для рослин. Вони очищають повітря, знімають стрес і надають інтер'єру свіжості та затишку. А з огляду на той момент, що в кухні часто сім'я проводить чимало часу, зелені рослини там просто необхідні. Ресурс Invincible Houseplants назвав ідеальні рослини для кухні, які не тільки красиві, але й мають приємний аромат.

Орхідеї

Ці екзотичні красуні стануть чудовим доповненням до будь-якої кухні. Вони бувають найрізноманітніших кольорів і ароматів, тож кожен знайде щось для себе. Спробуйте жовтий Cymbidium Golden Elf з ароматом лимона. Вони ідеально підходять для кухонь, оскільки віддають перевагу більш теплим приміщенням, а також за ними напрочуд легко доглядати, оскільки вони не потребують щоденного поливу. Досить раз на тиждень наповнити раковину холодною водою і поставити вазони з орхідеєю на 30 хвилин, щоб вони отримали потрібну вологу.

Орхідеї прикрасять будь-яку кухню Фото: Pixabay

Жасмин (Стефанотіс)

Ніжний, солодкий квітковий аромат жасмину додасть вашій кухні нотку елегантності та розкоші. Люди наділяли квіти жасмину різноманітними символічними та духовними значеннями, пов'язуючи його з материнством, чистотою, відданістю та коханням, тож у будь-якому разі він додасть приємних ноток оселі. Є кілька сортів, які добре себе почувають у приміщенні: наприклад, арабський жасмин цвіте більшу частину року. Жасмин добре себе почуває в сонячному, але вологому середовищі. Помістіть його біля вікна, тримайте ґрунт вологим і підживлюйте універсальним добривом для кімнатних рослин у весняні та літні місяці.

Стефанотіс має приємний, але дуже сильний аромат. Фото: skyorchids

Запашні трави

Деякі рослини можуть виконувати потрійну функцію: вони мають гарний вигляд, неймовірний смак і чудово пахнуть. Хоча будь-якій кухні було б корисно мати сад із травами на підвіконні, є кілька корисних трав, які пахнуть особливо смачно.

Базилік — це ароматна трава, яку легко вирощувати, і вона прекрасно поєднується з салатами, прикрашає піци і пасти або використовується як основа для домашнього песто. Червоний рубіновий базилік ідеальний для кухні, тому що він має сильніший смак і незвичайне червонувато-фіолетове листя з більш високою декоративністю.

М'ята має чистий, свіжий запах і є прекрасним доповненням до смаженої баранини, страв східної кухні, таких як табуле, і лимонаду. Це також важливий інгредієнт мохіто, і ви навіть можете спробувати її як гарнір до десертів, оскільки м'ята добре поєднується з шоколадними і фруктовими смаками.

Розмарин — ще одна невибаглива трава з приємним запахом, яку можна використовувати по-різному. Він чудовий із птицею.

Чебрець — дуже ароматна трава. Віддає перевагу добре дренованому ґрунту, тому не турбуйтеся про надмірний полив. Ця трава, яка не потребує особливого догляду, зелена цілий рік.

Серед інших рослин для кухні — лемонграс, лаванда, коріандр, петрушка, розмарин.

Сад із запашних трав на підвіконні — не тільки красиво, а й корисно Фото: Freepik

Раніше Фокус писав, які рослини найкраще вибрати для свого офісу вдома.