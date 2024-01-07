Філе індички з вершками: страва для сімейної вечері

Індичка у вершковому соусі чудово поєднується з різними гарнірами, чи то легкий овочевий салат, чи то картопляне пюре. М'ясо, приготоване простим способом, порадує вас і ваших гостей своїм чудовим смаком.

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М'ясо індички з вершками — це вишукана і водночас проста страва, що ідеально підходить для повсякденної вечері. Ніжне м'ясо індички в поєднанні з вершковим соусом створює неповторний смак, який безсумнівно оцінять ваші близькі, повідомляє Rud.

Інгредієнти

Для приготування страви знадобляться такі продукти:

філе індички — 500 г;

вершки 20-30% жирності — 200 мл;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

часник — 2 зубчики;

олія оливкова — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Філе індички наріжте на невеликі шматочки. Посоліть і поперчіть.

Крок 2. На сковороді розігрійте оливкову олію. Обсмажте філе індички до золотистої скоринки з обох боків.

Крок 3. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Додайте їх до м'яса та обсмажте до м'якості цибулі.

Крок 4. Влийте вершки в сковороду до м'яса, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 10-15 хвилин.

Крок 5. Перед подачею додайте дрібно нарізану зелень.

Крок 6. Подавайте готову страву гарячою, прикрасивши свіжою зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати куряче філе з сиром і помідорами. Таке м'ясо виходить соковитим і дуже смачним. Його можна подавати з будь-яким гарніром.