Корисно чи шкідливо: 5 розвінчаних міфів про м'ясо

Навколо м'яса ходить чимало чуток і міфів. Противники м'яса вважають, що в людському організмі цей продукт просто гниє, не засвоюється, погіршує самопочуття і веде до передчасного старіння. Але чи так це насправді?

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Про те, що м'ясо їсти шкідливо і що воно є джерелом всіляких бід і хвороб, ми чуємо від різних гуру правильного харчування. При цьому ми найчастіше не особливо замислюємося, на чому ґрунтуються ці звинувачення. Бути чи не бути вегетаріанцем, кожен вирішує сам. Але заради справедливості давайте розберемося, чи так вже шкідливо їсти м'ясо і наскільки обґрунтовані звинувачення на його адресу. Популярні міфи про користь і шкоду м'яса розвінчав сайт Food&Mood.

Міф перший. М'ясо — джерело холестерину

М'ясо дійсно містить холестерин, але він необхідний для будівництва клітинних мембран і гормонального балансу. Печінка адаптується до рівня холестерину в їжі, регулюючи його виробництво та підтримуючи оптимальний рівень в організмі.

Міф другий. М'ясо гниє в кишечнику

У здорової людини м'ясо ефективно перетравлюється, розщеплюючись на амінокислоти та жирні кислоти. Процес перетравлення відбувається завдяки кислоті шлункового соку та ферментам, які перетворюють м'ясо на поживні речовини.

Гниття білків у кишечнику відбувається тільки в тому разі, якщо в людини є порушення діяльності ШКТ (наприклад, дисбактеріоз або запальні захворювання кишечника). У таких випадках гнильні процеси відбуваються з будь-якими білками, що потрапили в кишківник, зокрема з рибою, морепродуктами, яйцями, молочними продуктами і навіть рослинними білками.

Міф третій. М'ясо збільшує ризик інфаркту та діабету

Дослідження вчених досі не знайшли однозначного зв'язку між вживанням м'яса і підвищенням ризику захворювань серця або діабету. При цьому важливо розуміти, що продукти з обробленого м'яса (наприклад, ковбаси), що містять консерванти, дійсно можуть збільшувати ризик деяких захворювань. Але ризики пов'язані саме з хімічними добавками, а не власне з м'ясом.

Міф четвертий. Червоне м'ясо — це канцероген

Достатніх доказів, які б підтверджували, що вживання червоного м'яса безпосередньо провокує рак, на сьогоднішній день офіційна наука і медицина не мають. Важливим фактором ризику є спосіб приготування м'яса та його якість.

Міф п'ятий. М'ясо не засвоюється в людському організмі

Противники м'яса стверджують, що людський організм взагалі не пристосований до вживання м'яса. Але насправді це твердження абсолютно хибне.

Будова травної системи людини дозволяє засвоювати м'ясо. Соляна кислота в шлунку сприяє перетравленню білків, а довжина кишківника вказує на те, що людина може засвоювати як рослинну, так і тваринну їжу і є всеїдним ссавцем.

Ці міфи про м'ясо широко поширені, але сучасні дослідження і розуміння біології людини дають змогу поглянути на них під новим кутом, розвінчуючи багато помилок.

Нагадаємо 8 розвінчаних міфів про молоко. Ставлення до коров'ячого молока дуже суперечливе. Одні вважають коров'яче молоко суперфудом, а інші кажуть, що пити молоко протиприродно.

Раніше Фокус писав, що вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство або м'ясоїдство. У новому дослідженні майже 1000 вчених з усього світу зійшлися на думці щодо питання про відмову від м'яса і його користь для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.