Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки

Печиво з лимонною цедрою та горіхами стане чудовим доповненням до чаю або кави і неодмінно потішить ваших близьких. Легке приготування та цитрусовий аромат зроблять ці ласощі одними з ваших фаворитів.

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Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона — це не лише смачне, а й ароматне частування, яке додасть особливого штриха у ваше чаювання. Лимонна цедра надає печиву освіжаючого цитрусового аромату, роблячи його ще більш апетитним, пише Оbozrevatel.

Інгредієнти

Для приготування ароматного печива знадобляться такі продукти:

борошно пшеничне — 300 г;

вершкове масло — 200 г;

цукор — 100 г;

яйце куряче — 1 штука;

горіхи (волоські, мигдаль, фундук) — 100 г;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

ванільний цукор — 1 пакетик;

дрібка солі;

цедра 1 лимона.

Приготування

Крок 1. Подрібніть горіхи до великих шматочків.

Крок 2. Ретельно вимийте лимон, зніміть цедру тонкою теркою.

Крок 3. Вершкове масло розтопіть і охолодіть до кімнатної температури.

Крок 4. У мисці змішайте масло з цукром, ванільним цукром і лимонною цедрою до однорідності. Додайте яйце і перемішайте.

Крок 5. З'єднайте сухі інгредієнти (борошно, розпушувач і сіль) в окремій мисці.

Крок 6. З'єднайте сухі інгредієнти з масляною сумішшю, додайте подрібнені горіхи та замісіть тісто.

Крок 7. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у плівку і залиште в холодильнику на 30 хвилин.

Крок 8. Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте тісто і виріжте печиво формочками.

Крок 9. Випікайте печиво на деку з папером для випічки 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Крок 10. Остудіть печиво на решітці.

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