Найзимовіший суп: як приготувати справжню ароматну солянку

Солянка — це неймовірно смачно. Але щоб зварити цей зимовий зігрівальний суп, слід дотримуватися кількох правил.

Related video

Солянку, судячи з усього, готують ще з XVII століття. До неї додавали багато м'яса, як-от дичини та яловичини, чогось для пікантності: квашену капусту, або солоні огірки. А в деяких рецептах згадувалися навіть гриби та риба.

Фокус розповість, як приготувати ідеальну солянку. Солянка завжди була ситною і наваристою стравою, яка ідеально втамовувала голод і зігрівала в холодні вечори.

Солянку готують із риби, навіть солоної та маринованої, але частіше все-таки з м'яса. На м'ясному бульйоні з додаванням копченостей. Тож часто солянку готують після застіль, на кшталт Нового року, коли лишається копчена ковбаса, в'ялене м'ясо чи шинка. Що більше інгредієнтів — то краще. Також додають зелені оливки, або чорні маслини. А при подачі додають скибочку лимона для пікантного кислуватого смаку.

Багато кухарів рекомендують використовувати для м'ясних солянок маслини, а для рибних — оливки, але на це впливають виключно смакові вподобання.

Лимон вибирайте з не дуже гіркою тонкою шкіркою. Для солянки лимон можна не очищати, тільки нарізати скибочками, обов'язково видаливши всі кісточки.

Зазвичай оливки та маслини кладуть у каструлю в самому кінці приготування. Лимон у шкірці кладуть у тарілку з налитим супом. Можна також додати каперси, вони додадуть пікантного смаку.

Класична м'ясна солянка

Інгредієнти:

1 кг яловичої грудинки на кістці;

200 г свинячої копченої грудинки;

300 г свинячих ковбасок;

400 г солоних огірків;

200 мл розсолу від солоних огірків;

2 великі цибулини;

4 зубчики часнику;

1 невелика морквина;

3 черешки селери;

100 г томатної пасти;

0,5 ч. л. меленої паприки;

1 ст. л. суміші перців горошком;

сіль.

Для подачі:

оливки, сметана, петрушка, лимон.

У велику каструлю покладіть яловичу грудинку, залийте 4 літрами холодної води, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, посоліть, зніміть піну. Додайте перець горошком, крупно нарізані селеру та моркву. Додайте цілу очищену цибулину. І варіть бульйон. На це піде близько трьох годин.

Процідіть бульйон у чисту каструлю. Зніміть м'ясо з кістки, наріжте невеликими шматочками.

Поки вариться м'ясо, очистіть цибулю та часник, дрібно наріжте. Солоні огірки дрібно наріжте.

Наріжте свинячу грудинку дрібними кубиками, покладіть у сковорідку разом із цибулею та часником, поставте на середній вогонь, обсмажуйте до рум'яної скоринки. Додайте в сковороду огірки, томатний соус і розсіл. Доведіть до кипіння, поперчіть, зніміть із вогню.

У каструлю з бульйоном викладіть усе підготовлене м'ясо і томатну заправку. Доведіть до кипіння, варіть на слабкому вогні 10 хвилин.

Підсмажте ковбаски та додайте в солянку, варіть ще 5-7 хвилин. Вимкніть вогонь, закрийте кришкою і дайте трохи настоятися. Подавайте з оливками, каперсами та лимоном.

Також ви можете приготувати ще один зігрівальний суп — курячий із локшиною. Цей наваристий суп в один момент поверне вас у дитинство.