Як в домашніх умовах приготувати оселедець маринований у кетчупі

Зима — період незвичайних бажань та дефіциту вітамінів. Саме тому частіше за все у цей період у людей часто виникає бажання з'їсти щось смачненьке, але незвичайне. Тому починається пошук смачних, але легких у приготуванні страв.

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Саме у зимовий період частіше за все люди готують картоплю в мундирі, яку ідеально смакувати з оселедцем. Якщо ви також маєте такі гурманні смаки, тоді рекомендуємо вам спробувати цікавий рецепт смачного оселедцю маринованого в кетчупі, яким поділилося видання "Філіжанка кави".

Як замаринувати оселедець в кетчупі в домашніх умовах

Інгредієнти

2 тушки замороженого оселедця;

2 цибулини;

200 грамів лагідного кетчупу;

150 мілілітрів води;

3 столові ложки рафінованої олії;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка цукру;

1 столова ложка оцту;

6 горошин духмяного перцю;

1 чайна ложка гірчиці;

2 лаврових листи.

оселедець маринований в кетчупі Фото: https://filizhankakavu.com/ оселедець маринований в кетчупі Фото: https://filizhankakavu.com/

Спосіб приготування

Крок 1

Тушки оселедця необхідно розморозити до натурального стану та розібрати на філе відділивши кістки від м’якоті.

Крок 2

Отримане філе без кістки нарізати рівними частинами, які вам більше до вподоби. Краще всього робити порційні шматки.

Крок 3

Цибулю очистити від шкірки, розрізати навпіл та нарізати напівкільцями.

Крок 4

Візьміть контейнер, або банку в якій плануєте готувати оселедець і почніть шарами викладати оселедець, потім нарізану цибулю.

Крок 5

Приготування маринаду. Для цього змішуємо воду з кетчупом, додаємо сіль, цукор, олію, перець, гірчицю, лавровий лист. Отриману суміш відправити на вогонь та довести до кипіння.

Крок 6

Дати час охолонути маринаду і додати до нього оцет. Теплою сумішшю залити оселедець з цибулею. Закрити кришкою і помістити в холодильник на одну добу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати оселедець по-новому з додаванням волоського горіха.