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Як в домашніх умовах приготувати оселедець маринований у кетчупі

оселедець маринований в кетчупі
Фото: https://filizhankakavu.com/ | оселедець маринований в кетчупі

Зима — період незвичайних бажань та дефіциту вітамінів. Саме тому частіше за все у цей період у людей часто виникає бажання з'їсти щось смачненьке, але незвичайне. Тому починається пошук смачних, але легких у приготуванні страв.

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Саме у зимовий період частіше за все люди готують картоплю в мундирі, яку ідеально смакувати з оселедцем. Якщо ви також маєте такі гурманні смаки, тоді рекомендуємо вам спробувати цікавий рецепт смачного оселедцю маринованого в кетчупі, яким поділилося видання "Філіжанка кави".

Як замаринувати оселедець в кетчупі в домашніх умовах

Інгредієнти

  • 2 тушки замороженого оселедця;
  • 2 цибулини;
  • 200 грамів лагідного кетчупу;
  • 150 мілілітрів води;
  • 3 столові ложки рафінованої олії;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1 столова ложка оцту;
  • 6 горошин духмяного перцю;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 2 лаврових листи.
оселедець маринований в кетчупі Fullscreen
оселедець маринований в кетчупі
Фото: https://filizhankakavu.com/
оселедець маринований в кетчупі Fullscreen
оселедець маринований в кетчупі
Фото: https://filizhankakavu.com/
оселедець маринований в кетчупі
оселедець маринований в кетчупі

Спосіб приготування

Крок 1

Тушки оселедця необхідно розморозити до натурального стану та розібрати на філе відділивши кістки від м’якоті.

Крок 2

Отримане філе без кістки нарізати рівними частинами, які вам більше до вподоби. Краще всього робити порційні шматки.

Крок 3

Цибулю очистити від шкірки, розрізати навпіл та нарізати напівкільцями.

Крок 4

Візьміть контейнер, або банку в якій плануєте готувати оселедець і почніть шарами викладати оселедець, потім нарізану цибулю.

Крок 5

Приготування маринаду. Для цього змішуємо воду з кетчупом, додаємо сіль, цукор, олію, перець, гірчицю, лавровий лист. Отриману суміш відправити на вогонь та довести до кипіння.

Крок 6

Дати час охолонути маринаду і додати до нього оцет. Теплою сумішшю залити оселедець з цибулею. Закрити кришкою і помістити в холодильник на одну добу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати оселедець по-новому з додаванням волоського горіха.