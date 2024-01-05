З чорносливом та вершками: як приготувати старовинний український десерт

В Україні з чорносливом готують навіть борщ та тушать капусту. А ще із чорносливом готують надзвичайно смачний десерт.

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В українській гастрономічній традиції існує кілька способів зберігання і обробки свіжих слив. Їх сушать, маринують, солять та варять. Чорнослив Україні популярний, як і апельсини в Італії.

Найсмачніший чорнослив готують на Вінниччині й Поділлі, який додають до борщів, пиріжків, печених реберець, тушкованої капусти. Рецептом поділились на сайті Yizhakultura.

Також із чорносливом готують надзвичайно смачний і простий десерт. Головне, вибрати свіжий, соковитий та не пересушений чорнослив.

Десерт з чорносливом та вершками

Інгредієнти:

200 г чорносливу;

100 г лущених грецьких горішків (або інших горішків на свій смак);

300 мл вершків 33%;

30 г цукрової пудри.

У рецептах, де так мало складників, найважливіше — це якість кожного інгредієнту. Тому обирайте вуджений чорнослив без кісточки, запашний та насиченого чорного кольору.

Обдайте його окропом, якщо сумніваєтесь у якості чорносливу, то залийте його окропом і залиште на 20 хвилин. Горішки підсмажте на сухій сковорідці.

До кожної сливи вкладіть по горішку.

Вершки збийте із цукровою пудрою. Аби вершки перетворились на густий крем, потрібно використовувати вершки не менше ніж 33% жирності, а перед збиванням — добре їх охолодити. Навіть ємність у якій будете збивати вершки, можна на кілька хвилин покласти до морозильної камери.

Цукрову пудру додавайте невеликими порціями, поки збиваєте вершки. Але пильнуйте і не перетворіть вершки на масло.

Начинені горішки викладаємо у порційні вазочки додайте збиті вершки. Можна прикрасити какао, тертим шоколадом або подрібненими горішками й лишити на 15-20 хв у холодильнику.

Також ви можете приготувати смачний яворівський пиріг.