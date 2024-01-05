Лікувальний суп, який врятує вас від похмілля - рецепт приготування корейської страви

Хоч раз в житті, кожен стикався з поганим самопочуттям після гучних гулянь, або вечора з колегами. У такі моменти часто хочеться з'їсти чогось максимально легкого, але смачного.

Related video

Однак, мало хто знає, що корейці давно вигадали рецепт "похмільного" супу, який отримав назву Хеджанкук. Цей суп дуже ситний, а також дуже гострий, однак саме ці його якості додають бадьорості та покращують самопочуття. Як правильно приготувати цей суп та які інгредієнти варто використовувати написало видання Food & Мood.

Інгредієнти

200 грамів м’яса яловичини;

0,5 столової ложки кунжутного масла;

2 великих зубчики часнику;

1 столова ложка класичного соєвого соусу;

200 грамів кімчі (відома корейська закуска, яка має сильний гострий смак);

750 мілілітрів овочевого бульйону;

1 стакан паростків квасолі;

200 грамів капусти;

1 маленький чилі;

100 грамів зеленої цибулі.

Спосіб приготування

Крок 1

Нарізаємо м’ясо яловичини соломкою і відправляємо смажитися на вогонь з додаванням кунжутного масла.

Крок 2

До м’яса яловичини також варто додати мілко подрібнений часник.

Крок 3

Нарізаємо кімчі і також додаємо до м’яса. Зверху поливаємо класичним соєвим соусом і продовжуємо смажити ще кілька хвилин.

Крок 4

Додаємо до м’яса овочевий бульйон. доводимо до кипіння і продовжуємо варити на помірному вогні.

Крок 5

До супу додаємо паростки пшениці, капусту та подрібнений перець чилі. Варимо ще 15 хвилин під закритою кришкою.

Крок 6

Завершальним етапом є зелена цибуля мілко нарізана. Її також відправляємо до каструлі і варимо ще 1 хвилину. Суп готовий можна смакувати.

Пам’ятайте, якщо ви маєте проблеми зі шлунком дану страву краще не вживати, оскільки вона дуже гостра і може призвести до погіршення вашого самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати домашні пиріжки, як у бабусі.