Лікувальний суп, який врятує вас від похмілля - рецепт приготування корейської страви
Хоч раз в житті, кожен стикався з поганим самопочуттям після гучних гулянь, або вечора з колегами. У такі моменти часто хочеться з'їсти чогось максимально легкого, але смачного.
Однак, мало хто знає, що корейці давно вигадали рецепт "похмільного" супу, який отримав назву Хеджанкук. Цей суп дуже ситний, а також дуже гострий, однак саме ці його якості додають бадьорості та покращують самопочуття. Як правильно приготувати цей суп та які інгредієнти варто використовувати написало видання Food & Мood.
Інгредієнти
- 200 грамів м’яса яловичини;
- 0,5 столової ложки кунжутного масла;
- 2 великих зубчики часнику;
- 1 столова ложка класичного соєвого соусу;
- 200 грамів кімчі (відома корейська закуска, яка має сильний гострий смак);
- 750 мілілітрів овочевого бульйону;
- 1 стакан паростків квасолі;
- 200 грамів капусти;
- 1 маленький чилі;
- 100 грамів зеленої цибулі.
Спосіб приготування
Крок 1
Нарізаємо м’ясо яловичини соломкою і відправляємо смажитися на вогонь з додаванням кунжутного масла.
Крок 2
До м’яса яловичини також варто додати мілко подрібнений часник.
Крок 3
Нарізаємо кімчі і також додаємо до м’яса. Зверху поливаємо класичним соєвим соусом і продовжуємо смажити ще кілька хвилин.
Крок 4
Додаємо до м’яса овочевий бульйон. доводимо до кипіння і продовжуємо варити на помірному вогні.
Крок 5
До супу додаємо паростки пшениці, капусту та подрібнений перець чилі. Варимо ще 15 хвилин під закритою кришкою.
Крок 6
Завершальним етапом є зелена цибуля мілко нарізана. Її також відправляємо до каструлі і варимо ще 1 хвилину. Суп готовий можна смакувати.
Пам’ятайте, якщо ви маєте проблеми зі шлунком дану страву краще не вживати, оскільки вона дуже гостра і може призвести до погіршення вашого самопочуття.
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