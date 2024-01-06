Пристрасті по-іспанськи: рецепт смачної паельї з морепродуктами
Ароматну страву готують із рису, який спочатку обсмажують на сковорідці й потім тушкують із різними добавками.
Паелья — це легенда та символ іспанської кухні. У класичну паелью можуть додавати морепродукти, рибу, курку, кролика та овочі. Особливого аромату паельї надають спеції, зокрема шафран і розмарин. Страву зазвичай подають просто у великій пательны, в якій вона готувалася, що робить її ще більш привабливою для великих компаній і сімейних застіль. Рецептом паельї з морепродуктами поділився сайт "Файні рецепти".
Для іспанської кухні характерне поєднання в одній страві м'яса з рибою або морепродуктів із куркою. Якщо ви не боїтеся кулінарних експериментів, спробуйте додати в цьому рецепті до морепродуктів кілька шматочків обсмаженого курячого м'яса.
Інгредієнти:
- рис арборіо (або інший круглий рис, який добре розварюється) — 150 г;
- креветки королівські — 2 шт;
- кальмари — 100 г;
- мідії — 4 шт;
- цибуля шалот — 1 шт;
- часник — 3 зубчики;
- перець болгарський — 1 шт;
- помідор — 1 шт;
- петрушка — пучок;
- лимон — половинка;
- шафран — 1 щіпка;
- розмарин — 1 гілочка;
- олія оливкова — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Замість звичайного білого рису ви можете використовувати для приготування паельї нешліфований рис — бурий, червоний або чорний. Щоб такий рис був смачним, його потрібно на добу замочити в холодній воді.
Крім овочів, зазначених у рецепті, ви можете за бажанням і сезоном додати баклажани, моркву, зелений горошок і стручкову квасолю.
Приготування
Крок 1
За 2-3 години до готування замочіть рис у холодній воді.
Крок 2
Дрібно наріжте зелень, часник, цибулю та болгарський перець.
Крок 3
Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку. Очищені томати натріть на тертці або подрібніть у блендері.
Крок 4
Шафран залийте склянкою окропу і дайте настоятися хвилин 5.
Крок 5
Якщо у вас свіжі креветки, їх необхыдно відварити і витягнути нутрощі, панцир потрібно залишити. Заморожені креветки попередньо потрібно розморозити в холодильнику.
Крок 6
Розігрійте пательню з оливковою олією, обсмажте всі морепродукти кілька хвилин на сильному вогні й дістаньте їх на тарілку.
Крок 7
У ту саму олію викладіть підготовлені овочі, обсмажуйте їх 2-3 хвилини.
Крок 8
Додайте в сковороду рис і помідори. Обсмажуємо рис з овочами ще хвилини 3-4.
Крок 9
Залийте рис з овочами настояним шафраном, додайте бульйон від креветок або будь-який інший бульйон, щоб рідина ледве покрила рис. Додайте сіль і спеції.
Крок 10
Зменшіть вогонь і готуйте близько 20 хвилин під прочиненою кришкою. У разі потреби можна підливати бульйон.
Крок 11
За кілька хвилин до готовності красиво викладіть морепродукти на поверхню рису.
Крок 12
Готову паелью прикрасьте зеленню і часточками лимона. Подавайте на стіл прямо в пательні, не забувши підкласти підставку під гаряче.
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