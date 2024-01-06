Пристрасті по-іспанськи: рецепт смачної паельї з морепродуктами

Ароматну страву готують із рису, який спочатку обсмажують на сковорідці й потім тушкують із різними добавками.

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Паелья — це легенда та символ іспанської кухні. У класичну паелью можуть додавати морепродукти, рибу, курку, кролика та овочі. Особливого аромату паельї надають спеції, зокрема шафран і розмарин. Страву зазвичай подають просто у великій пательны, в якій вона готувалася, що робить її ще більш привабливою для великих компаній і сімейних застіль. Рецептом паельї з морепродуктами поділився сайт "Файні рецепти".

Для іспанської кухні характерне поєднання в одній страві м'яса з рибою або морепродуктів із куркою. Якщо ви не боїтеся кулінарних експериментів, спробуйте додати в цьому рецепті до морепродуктів кілька шматочків обсмаженого курячого м'яса.

Інгредієнти:

рис арборіо (або інший круглий рис, який добре розварюється) — 150 г;

креветки королівські — 2 шт;

кальмари — 100 г;

мідії — 4 шт;

цибуля шалот — 1 шт;

часник — 3 зубчики;

перець болгарський — 1 шт;

помідор — 1 шт;

петрушка — пучок;

лимон — половинка;

шафран — 1 щіпка;

розмарин — 1 гілочка;

олія оливкова — 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Замість звичайного білого рису ви можете використовувати для приготування паельї нешліфований рис — бурий, червоний або чорний. Щоб такий рис був смачним, його потрібно на добу замочити в холодній воді.

Крім овочів, зазначених у рецепті, ви можете за бажанням і сезоном додати баклажани, моркву, зелений горошок і стручкову квасолю.

Приготування

Крок 1

За 2-3 години до готування замочіть рис у холодній воді.

Крок 2

Дрібно наріжте зелень, часник, цибулю та болгарський перець.

Крок 3

Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку. Очищені томати натріть на тертці або подрібніть у блендері.

Крок 4

Шафран залийте склянкою окропу і дайте настоятися хвилин 5.

Крок 5

Якщо у вас свіжі креветки, їх необхыдно відварити і витягнути нутрощі, панцир потрібно залишити. Заморожені креветки попередньо потрібно розморозити в холодильнику.

Крок 6

Розігрійте пательню з оливковою олією, обсмажте всі морепродукти кілька хвилин на сильному вогні й дістаньте їх на тарілку.

Крок 7

У ту саму олію викладіть підготовлені овочі, обсмажуйте їх 2-3 хвилини.

Крок 8

Додайте в сковороду рис і помідори. Обсмажуємо рис з овочами ще хвилини 3-4.

Крок 9

Залийте рис з овочами настояним шафраном, додайте бульйон від креветок або будь-який інший бульйон, щоб рідина ледве покрила рис. Додайте сіль і спеції.

Крок 10

Зменшіть вогонь і готуйте близько 20 хвилин під прочиненою кришкою. У разі потреби можна підливати бульйон.

Крок 11

За кілька хвилин до готовності красиво викладіть морепродукти на поверхню рису.

Крок 12

Готову паелью прикрасьте зеленню і часточками лимона. Подавайте на стіл прямо в пательні, не забувши підкласти підставку під гаряче.

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