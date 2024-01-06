Пікантне печиво з оливками: як приготувати смачну закуску

Печиво може бути не тільки солодким. За цим рецептом можна приготувати смачне закусочне печиво.

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Пікантне печиво з чорними оливками — це смачна закуска, яка ідеально підходить для аперитиву. Його дуже просто приготувати. Виходить печиво з яскравим смаком, приправлене часником і пармезаном. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di peperosa.

Пікантне печиво з оливками

Інгредієнти:

150 г борошна;

50 г чорних оливок без кісточок;

50 г тертого пармезану;

1 чайна ложка орегано;

1 чайна ложка сухого часнику;

80 г вершкового масла;

1 столова ложка води;

сіль.

Оливки нарізаємо невеликими шматочками. У мисці змішайте кінчиками пальців борошно із сиром пармезан, шматочками вершкового масла, орегано, часником, сіллю і перцем до отримання розсипчастої суміші. Додайте оливки і ложку води, швидко працюйте, поки не отримаєте однорідну суміш.

За необхідності додайте ще води. Залиште тісто в холодильнику на годину.

Після закінчення цього часу розкачайте тісто на посипаному борошном аркуші паперу для випічки і виріжте печива діаметром 4-5 см. Помістіть печиво на деко, застелене папером для випічки, і запікайте за температури 175 градусів у попередньо розігрітій духовці протягом 12-15 хвилин.

Пікантне оливкове печиво готове! Подавайте остиглим. Також ви можете приготувати дуже смачне цукрове печиво "Вушка" з листкового тіста.