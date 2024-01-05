Ангельський торт: як приготувати найвідоміший у США десерт
Торт "Ангел", також званий "ангельським тортом" — це дуже відомий американський десерт. Особливістю цього торта є те, що він готується тільки з яєчних білків.
Ангельський торт, або торт "Ангел" готується без використання рослинної олії або вершкового масла. Він виходить дуже легким, ніжним і м'яким, а ще білим. Ще одна особливість, що вирізняє цей торт, — це смак, дуже схожий на безе, але з легкістю бісквіта. Як приготувати цей оригінальний торт, розповіли на сайті Un pizzico di peperosa.
Щоб торт "Ангел" вийшов ідеальним, необхідно використовувати спеціальну форму, придатну для його приготування: вона має бути досить високою. Подають його з цукровою пудрою або з кремом, глазур'ю і фруктами. Ідеально до нього пасує ванільний крем маскарпоне і свіжі фрукти.
Ангельський торт
Інгредієнти:
- 12 яєчних білків (близько 480 г);
- 300 г цукру;
- 160 г борошна;
- 30 г кукурудзяного крохмалю;
- 8 г винного каменю;
- 1 стручок ванілі;
- 4 г солі;
- 1 флакон мигдалевого ароматизатора.
Для ванільного крему маскарпоне:
- 250 г маскарпоне;
- 200 мл вершків для десертів;
- 70 г цукрової пудри;
- 1 флакон ванільного ароматизатора.
Для декору:
- свіжі ягоди, або фрукти на ваш смак.
Увесь посуд і миски, які ми використовуватимемо для збивання яєчних білків, мають бути ідеально чистими, без слідів жиру і мийних засобів.
Яєчні білки мають бути кімнатної температури. Акуратно відокремте жовтки від білків.
Тричі просійте борошно і кукурудзяний крохмаль, форму не змащуйте олією і не посипайте борошном. Після приготування переверніть форму догори дном і виймайте торт із форми тільки тоді, коли він повністю охолоне.
Спочатку збийте яєчні білки. Вилийте яєчні білки в планетарний міксер і почніть змішувати їх на середній швидкості. Щойно вони побіліють, додайте винний камінь (просіяний), мигдальний ароматизатор і насіння ванілі. Через пару хвилин додаємо цукор (всього 200 г) по одній ложці. Як тільки яєчні білки добре зіб'ються, вимикайте міксер.
Окремо в окрему миску насипте борошно і крохмаль (просіяні тричі), цукор, що залишився (100 г), і сіль.
На цьому етапі перекладіть збиті яєчні білки в миску більшого розміру і за кілька разів додайте сухі інгредієнти. Перемішайте зверху вниз, стежачи за тим, щоб суміш не розпалася.
Рівномірно розподіліть суміш у формі ложкою, не перемішуючи. Добре вирівняйте поверхню. Випікайте за температури 180° 30-35 хвилин. Завжди перевіряйте готовність зубочисткою.
Після приготування дістаньте з духовки і переверніть форму догори дном.
Як тільки корж повністю охолоне, проведіть ножем по краях і вийміть із форми, потім лезом ножа акуратно зніміть основу форми.
Приготуйте крем. Виливаємо холодні вершки з холодильника в міксер і починаємо збивати на середній швидкості. Щойно вершки добре збиті, додайте маскарпоне, цукрову пудру та ванільний ароматизатор. Увімкніть планетарний міксер на середній швидкості, поки крем не досягне потрібної консистенції.
Прикрасьте торт і зберігайте в холодильнику до подачі.
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