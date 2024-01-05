Ангельський торт: як приготувати найвідоміший у США десерт

Торт "Ангел", також званий "ангельським тортом" — це дуже відомий американський десерт. Особливістю цього торта є те, що він готується тільки з яєчних білків.

Related video

Ангельський торт, або торт "Ангел" готується без використання рослинної олії або вершкового масла. Він виходить дуже легким, ніжним і м'яким, а ще білим. Ще одна особливість, що вирізняє цей торт, — це смак, дуже схожий на безе, але з легкістю бісквіта. Як приготувати цей оригінальний торт, розповіли на сайті Un pizzico di peperosa.

Щоб торт "Ангел" вийшов ідеальним, необхідно використовувати спеціальну форму, придатну для його приготування: вона має бути досить високою. Подають його з цукровою пудрою або з кремом, глазур'ю і фруктами. Ідеально до нього пасує ванільний крем маскарпоне і свіжі фрукти.

Ангельський торт

Інгредієнти:

12 яєчних білків (близько 480 г);

300 г цукру;

160 г борошна;

30 г кукурудзяного крохмалю;

8 г винного каменю;

1 стручок ванілі;

4 г солі;

1 флакон мигдалевого ароматизатора.

Для ванільного крему маскарпоне:

250 г маскарпоне;

200 мл вершків для десертів;

70 г цукрової пудри;

1 флакон ванільного ароматизатора.

Для декору:

свіжі ягоди, або фрукти на ваш смак.

Увесь посуд і миски, які ми використовуватимемо для збивання яєчних білків, мають бути ідеально чистими, без слідів жиру і мийних засобів.

Яєчні білки мають бути кімнатної температури. Акуратно відокремте жовтки від білків.

Тричі просійте борошно і кукурудзяний крохмаль, форму не змащуйте олією і не посипайте борошном. Після приготування переверніть форму догори дном і виймайте торт із форми тільки тоді, коли він повністю охолоне.

Спочатку збийте яєчні білки. Вилийте яєчні білки в планетарний міксер і почніть змішувати їх на середній швидкості. Щойно вони побіліють, додайте винний камінь (просіяний), мигдальний ароматизатор і насіння ванілі. Через пару хвилин додаємо цукор (всього 200 г) по одній ложці. Як тільки яєчні білки добре зіб'ються, вимикайте міксер.

Окремо в окрему миску насипте борошно і крохмаль (просіяні тричі), цукор, що залишився (100 г), і сіль.

На цьому етапі перекладіть збиті яєчні білки в миску більшого розміру і за кілька разів додайте сухі інгредієнти. Перемішайте зверху вниз, стежачи за тим, щоб суміш не розпалася.

Рівномірно розподіліть суміш у формі ложкою, не перемішуючи. Добре вирівняйте поверхню. Випікайте за температури 180° 30-35 хвилин. Завжди перевіряйте готовність зубочисткою.

Після приготування дістаньте з духовки і переверніть форму догори дном.

Як тільки корж повністю охолоне, проведіть ножем по краях і вийміть із форми, потім лезом ножа акуратно зніміть основу форми.

Приготуйте крем. Виливаємо холодні вершки з холодильника в міксер і починаємо збивати на середній швидкості. Щойно вершки добре збиті, додайте маскарпоне, цукрову пудру та ванільний ароматизатор. Увімкніть планетарний міксер на середній швидкості, поки крем не досягне потрібної консистенції.

Прикрасьте торт і зберігайте в холодильнику до подачі.

Також ви можете приготувати дуже смачний торт "Три шоколади".