Найсмачніший узбецький плов — рецепт для мультиварки
Традиційний узбецький плов готують із додаванням барбарису та сухофруктів. Таке поєднання робить його смак дуже багатим, а аромат незабутнім.
Плов у мультиварці виходить дуже смачним і ароматним. Якщо знати кілька секретів, приготувати плов дуже просто. Рецептом узбецького плову в мультиварці поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
- баранина або телятина — 500 г;
- довгозернистий рис — 2 склянки;
- цибуля — 4 шт;
- морква — 4 шт;
- часник — 1 головка;
- помідор (за бажанням) — 1 шт;
- темні родзинки — 2-3 ст. л.;
- барбарис — 1 ч. л.;
- зіра — 1 ч. л.;
- сіль, спеції для плову — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
Приготування
Крок 1
М'ясо наріжте невеликими шматочками, цибулю і моркву — соломкою.
Крок 2
Увімкніть мультиварку в режимі "смаження" і влийте в неї олію.
Крок 3
У розігріту олію додайте цибулю та обсмажте її до золотистого кольору. Додайте м'яо і готуйте поки поверхня шматочків не прихопиться з усіх боків.
Крок 4
Додайте всі спеції та готуйте помішуючи хвилин 10.
Крок 5
Всипте в чашу мультиварки моркву, додайте подрібнений помідор і тушкуйте ще не менше 5 хвилин.
Крок 6
Додайте в мультиварку родзинки, перемішайте і викладіть зверху промитий рис. По центру розмістіть цілу голівку часнику і залийте весь вміст окропом на 1 см вище рівня рису.
Крок 7
Закрийте кришку і перемкніть режим мультиварки на "плов" або "каша".
Крок 8
Після того як мультиварка закінчить виконання програми, залиште плов у режимі підігріву ще на півгодини.
Нагадаємо, Оля Полякова поділилася фірмовим рецептом свого плову. Відеорецепт приготування плову, підкріплений жартами, співачка показала на своїй сторінці і зізналася, що шанувальники люблять рецепти від Полякової.
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