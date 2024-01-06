Найкращий десерт на вихідні: простий рецепт шоколадної бабки

"Бабкою" називають здобний хліб у формі плетеної косички з шоколадною начинкою. Це затишна, домашня і проста в приготуванні випічка.

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Шоколадна бабка — це один із популярних і дуже смачних десертів східно-європейської кухні, який своєю текстурою та смаком нагадує італійські святкові паски Панеттоне. За однією з версій, польська королева Бона Сфорца ще 1500 року привезла кондитерські вироби такого типу у Східну Європу, де вони згодом перетворилися на особливий східноєвропейський десерт, який називають "бабкою". Рецептом цього десерту поділився сайт Shuba.

Інгредієнти

шоколадна паста — 170 г;

молоко 2,5% — 150 г;

яйця курячі — 3 шт. і 1 жовток;

цукор — 150 г;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

масло вершкове 73% — 200 г;

кориця — за смаком;

ванілін — за смаком.

Приготування

Крок 1

Змішайте борошно, дріжджі, сіль і ваніль у глибокій мисці, щоб приготувати тісто.

Крок 2

В окремій мисці збийте яйця зі 100 грамами цукру, 100 грамами масла та молоком. Об'єднайте сухі інгредієнти з яєчною масою і замісіть тісто.

Крок 3

Залиште тісто на годину в теплому місці для підйому.

Крок 4

Використовуючи міксер, змішайте масло, цукор, шоколад і корицю.

Крок 5

Розкачайте тісто в тонкий лист і рівномірно нанесіть шоколадну суміш.

Крок 6

Згорніть тісто в рулет і розріжте його навпіл.

Крок 7

Скрутіть смужки тіста косичкою і помістіть їх у форму для випічки. Випікайте шоколадну бабку за 180 градусів протягом 40 хвилин.

Нагадаємо перевірений рецепт розкішного печива з натуральним шоколадом і м'ятою. Ніжне всередині, з хрусткою цукровою скоринкою, вкритою гарними тріщинками, це печиво буде одним із фаворитів вашого святкового меню.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадні булочки без дріжджів. Чим більше шоколаду в булочках, тим вони будуть смачнішими. Головне — щільно защипнути краї, щоб під час випічки шоколад не витікав і не пригорів.