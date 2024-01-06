6 січня 2024 року: Хрещення Господнє — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати по дому і заходити у воду без молитви. Ясна погода цього дня вказувала на посушливе літо.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква святкує Хрещення Господнє. Цього дня Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа на річці Йордані. Сьогодні закінчується цикл різдвяно-новорічних свят або Святок, а ще вважається, що з цього дня починаються водохресні морози.
До 2024 року це свято відзначали 19 січня.
Що не можна робити 6 січня:
- працювати по дому;
- плакати та сумувати;
- ворожити;
- дарувати дорогі подарунки;
- заходити у воду без молитви;
- виливати даремно воду.
Народні прикмети та повір'я:
- ясно — до посушливого літа;
- похмуре небо або сніг — до родючого року;
- сонячно і тепло — гарна погода триватиме ще кілька тижнів;
- іде дощ — кінець січня буде дощовим.
Народилися сьогодні:
1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції;
1938 — Василь Стус, український поет, дисидент, політв'язень.
А також у цей день:
1846 — Тарас Шевченко в Переяславі написав легендарний "Заповіт";
2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.