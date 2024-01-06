Худнемо смачно: дієтичні курячі котлети

З цієї кількості продуктів вийде 6 смачних котлеток, на приготування яких піде всього півгодини.

Related video

Після свят, під час яких ми часто дозволяємо собі кулінарні надмірності, хочеться легкої, але при цьому смачної їжі. Для цієї мети ідеально підійдуть котлети з курячої грудки, які готуються в духовці без жиру. А спеції допоможуть зробити їх ароматними й апетитними. Рецептом смачних дієтичних котлет із курячої грудки поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

філе курячої грудки — 500 г;

цибуля — 50 г;

вода — 50 г;

чорний перець, чебрець або суміш прованських трав, сіль, лавровий лист — за смаком.

Приготування

Крок 1

Наріжте курячу грудку на невеликі кубики.

Крок 2

Також наріжте цибулину ріпчастої цибулі на кубики.

Крок 3

Спочатку пропустіть курячу грудку через м'ясорубку.

Крок 4

Потім перемеліть цибулю. Додайте у фарш холодну воду, дрібку чорного перцю, трохи прованських трав або чебрецю, і посоліть за смаком.

Крок 5

Добре перемішайте фарш.

Крок 6

Сформуйте круглі котлети вагою близько 100 г кожна. Розподіліть їх у глибокій сковороді або формі для запікання.

Крок 7

Посипте половиною чайної ложки солі, додайте 2 лаврові листки.

Крок 8

Обережно налийте окріп по краях сковорідки, щоб він покрив котлети приблизно наполовину.

Крок 9

Закрийте сковорідку фольгою і поставте в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Крок 10

Коли котлети будуть готові, посипте їх петрушкою, додайте за бажанням чорний перець і подайте з салатом зі свіжих овочів. Приємного апетиту!

Нагадаємо рецепт легкого дієтичного салату з печерицями. Перед подачею салат надр потримати 15 хвилин, щоб він просочився. Тоді бдюдо буде соковитішим і смачнішим.

Раніше Фокус писав, як приготувати найсмачнішу запіканку з яблуками. За цим простим рецептом запіканка виходить однорідна і дуже ніжна.