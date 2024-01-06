Хрещення Господнє: що сьогодні не можна робити з водою

На свято Водохреща не можна прати, а ще змішувати святу і звичайну воду. Також заборонено виливати воду в раковину.

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У свято Хрещення Господнього існує багато заборон, більшість із них стосується води. На сайті "Ближче до Бога" поділилися різними традиціями та звичаями, що стосуються свята.

Що не можна робити з водою на Водохреща?

Не можна змішувати святу і звичайну воду

Свята вода цього дня має особливу силу, а якщо змішати її зі звичайною, то вона втратить свої властивості. Багато хто робить так для збільшення кількості води, але саме на Водохреща цього робити не можна.

Не можна прати

Ця одна з головних заборон, пов'язаних із водою, цього дня. Прання вважається нечестивим ставленням до води сьогодні.

Не слід плескати або виливати святу воду

Після хрещення води священик освячує воду, і багато вірян привозять її додому. Хлюпання, виливання за даремно (в раковину, на землю) або інше нечестиве поводження з цією водою вважається неповагою до священного обряду.

Не варто купатися у ставках і річках після водохресних купань

Після водохресних служб багато вірян приймають купання у водоймах. Однак не рекомендується плескатися у водоймах після водохресного обряду, одного обряду буде достатньо.

Не варто використовувати святу воду для магії

Віряни поважають святу воду як особливо благословенну. Використання її для магії, чаклунства чи інших нечестивих практик — порушення священності цього обряду.

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