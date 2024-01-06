Новий погляд на японську кухню: суші-торт "Філадельфія"
Цей рецепт дасть вам змогу насолодитися смаком суші, коли немає бажання довго возитися на кухні.
Суші — це дивовижна страва японської кухні, відома в усьому світі. Один із найпопулярніших видів суші — рол "Філадельфія", який готують із ніжного лосося, вершкового сиру й огірка, загорнутих у рис і лист водоростей норі. Його впізнаваний смак і витончена комбінація інгредієнтів зробили його справжньою іконою серед суші. Але якщо ви ніколи не готували суші вдома або просто не маєте часу на ювелірне скручування ролів, приготуйте простий і смачний суші-торт, на зразок популярних ролів "Філадельфія". Зробіть це за рецептом, яким поділився сайт "ЯБ Поїла".
Ви можете сміливо експериментувати з інгредієнтами, створюючи найрізноманітніші смаки.
Інгредієнти:
- рис круглозернистий — 200 г;
- лосось — 200 г;
- огірок — 2 шт;
- сир вершковий — 120 г;
- норі — 1 шт;
- вода — 350 г;
- цукор — 10 г;
- оцет рисовий — 20 мл;
- соєвий соус — 50 мл.
Приготування
Крок 1
Відваріть рис до готовності.
Крок 2
Розчиніть цукор в оцті та додайте в рис. Добре перемішайте й остудіть.
Крок 3
Норі розріжте на тонкі смужки ножицями і додайте в рис, ретельно перемішайте.
Крок 4
Викладіть на дно квадратної форми, застеленої харчовою плівкою, тонкі скибочки лосося.
Крок 5
Покрийте шар риби половиною вершкового сиру.
Крок 6
Наріжте огірки тонкими кружечками овочечисткою і викладіть на наступний шар.
Крок 7
Поверх огірків розподіліть половину вершкового сиру, що залишилася.
Крок 8
Накрийте рисом і притисніть, щоб трохи спресувати торт.
Крок 9
Прикрийте краї плівкою, помістіть у холодильник на годину.
Крок 10
Перед подачею, переверніть суші-торт, щоб риба опинилася зверху. Зніміть плівку і наріжте на порційні шматочки, подавайте із соєвим соусом.
Нагадаємо рецепт суші в огірку. Традиційну страву японської кухні можна приготувати незвичайним способом.
Раніше Фокус писав, як приготувати листковий суші-салат. Салат готується швидко і без клопоту, а перед подачею його необхідно полити соєвим соусом.