Гречані трюфелі: легкий рецепт смачних домашніх цукерок

Запечені гречані трюфелі — смачні та корисні цукерки, від яких діти будуть просто в захваті, і навіть не помітять підміни.

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Ці домашні цукерки з гречаного борошна з чорносливом і йогуртом — справжнє відкриття для тих, хто цінує смачні та корисні ласощі. Гречка, як основний інгредієнт, надає цим солодощам цікавого і незвичайного смаку. М'які кульки, запечені в духовці в паніровці з кунжуту, горіхів або кокосової стружки, — це ідеальне поєднання здорового і смачного. Рецептом цих дивовижних домашніх солодощів поділився сайт "Я Шеф кухар"

Інгредієнти:

гречка — 1 склянка;

йогурт — 1 склянка;

пюре з чорносливу — 5 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

чорнослив — 100 г;

кунжут — 2 ст. л.;

кокосова стружка — 2 ст. л.;

будь-які подрібнені горіхи — 2 ст. л.;

мед — 5 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Приготування:

Крок 1

Просійте гречане борошно, змішайте з цукром, какао, содою, ванільним цукром. Замість гречаного борошна можна використовувати подрібнену в кавомолці крупу.

Крок 2

Залийте чорнослив окропом. Через 15–20 хвилин злийте воду і перебийте його блендером до отримання пюре. Додайте йогурт, рослинну олію та сухі інгредієнти. Ретельно вимісіть тісто.

Крок 3

Цілий чорнослив поріжте на невеликі шматочки. Сформуйте кульки з тіста, додавши в середину кожної з них шматочок чорносливу. Замість чорносливу за бажанням можна взяти будь-які інші сухофрукти.

Крок 4

Нагрійте духовку до 180 градусів, застеліть деко папером для випічки або використовуйте силіконовий килимок. Викладіть цукерки на деко і випікайте 7–10 хвилин.

Крок 5

Охолодіть трюфелі прямо на деку, потім вмочіть кожну цукерку в мед, а потім у кунжут, какао, подрібнені горіхи або кокосову стружку.

Нагадаємо простий рецепт дуже смачних шоколадних цукерок "Бригадейро". На приготування таких цукерок треба мінімум інгредієнтів і часу.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадні цукерки "Метеорит" без цукру . Цукерки за цим рецептом виходять дуже смачними і легко готуються.