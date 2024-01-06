Сирна запіканка "Зебра": красива і корисна страва з гарбузом

Запіканка "Зебра" легко готується і чудово підходить як для легкої вечері, так і для чаювання в душевній компанії

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Цей десерт можна їсти як теплим, так і холодним. Готується він із доступних продуктів і виходить дуже красивим. Приготуйте цю сирну запіканку, щоб порадувати домашніх корисною і смачною стравою, рецептом якої поділився сайт Cookpad.

Інгредієнти:

гарбузове пюре — 390 г (свіжий гарбуз 700 г);

цукор — 200 г;

яйця — 4 шт;

борошно — 8 ст. л.;

цедра одного лимона або апельсина;

сир 9% — 350 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сметана 20% — 100 г;

молоко — за потребою;

вершкове масло і борошно — для "французької сорочки".

Приготування

Крок 1

Гарбуз ретельно вимийте, видаліть насіння і наріжте на невеликі часточки, залишивши шкірку. Розмістіть на деку і запікайте за температури 180°C протягом 30–45 хвилин, поки він не стане м'яким. Час може варіюватися залежно від вашої духовки. Можна використовувати заморожений гарбуз, але необхідно розморозити його попередньо. Зверніть увагу, що замороженого гарбуза знадобиться на 200 грамів більше, ніж свіжого.

Крок 2

Дайте запеченому гарбузу трохи охолонути, після чого зніміть з нього шкірку.

Крок 3

Візьміть приблизно 390 грамів запеченого гарбуза. За допомогою занурювального блендера подрібніть його до стану пюре.

Крок 4

Додайте в пюре 100 грамів цукру і 2 яйця, потім знову збийте занурювальним блендером.

Крок 5

Додайте поступово борошно, щоб отримати масу консистенції сметани. Почніть із 4 столових ложок борошна, ретельно перемішуючи блендером, потім додайте ще 2 столові ложки.

Крок 6

Додайте цедру лимона або апельсина, щоб пюре стало ще ароматнішим. Ретельно перемішайте.

Крок 7

Якщо у вас грубозернистий сир, подрібніть його занурювальним блендером.

Крок 8

Додайте в пюре ванільний цукор, 100 грамів цукру, що залишилися, 2 яйця, сметану і ще раз усе перемішайте блендером.

Крок 9

Якщо сир занадто сухий, додайте трохи молока, щоб досягти однорідної консистенції маси. Якщо сир вологий, молоко, можливо, не знадобиться.

Крок 10

Підготуйте форму (діаметром приблизно 26 см), зробіть "французьку сорочку", щоб запіканка не пристала до форми. Для цього змастіть форму вершковим маслом і обсипте борошном.

Крок 11

У центр форми викладайте ложкою шари гарбузового пюре і сиру, що чергуються.

Крок 12

Дерев'яною шпажкою створіть оригінальний візерунок на поверхні запіканки.

Крок 13

Запікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 40–45 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.

Крок 14

Після вимкнення духовки залиште там запіканку повільно остигати ще на 15 хвилин. Щоб запіканка рівномірно осідала під час охолодження, проведіть ножем по периметру форми, відокремивши запіканку від стінок.

Крок 15

Дістаньте запіканку з духовки і повністю остудіть на решітці, не виймаючи з форми.

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