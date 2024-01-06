Головні прикмети на Хрещення Господнє: на що сьогодні звернути увагу

У свято Хрещення Господнього існує багато прикмет, більшість із них вказують на погоду в майбутньому. Одна з таких — якщо сьогодні немає снігу, то влітку буде слабкий урожай.

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Прикмети на Хрещення Господнє 6 січня 2024 року:

якщо сьогодні немає морозів і вода у водоймах не замерзла — до глобальних змін у світі;

немає снігу на Водохреща — влітку буде слабкий урожай;

сонячний день — до спекотного літа;

вночі видно зірки — восени буде гарний урожай грибів;

вдень іде сніг — чекайте на гарний урожай хліба;

ясно і морозно в ніч перед святом — літо буде сухим і спекотним;

опівдні сині хмари — чекайте на щедрий урожай;

собаки постійно гавкають — буде багато дичини.

Також Фокус писав, що на Водохреща не можна робити з водою.