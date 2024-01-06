Швидко і смачно: рецепт домашнього плавленого сиру

На приготування 300 г домашнього плавленого сиру вам знадобиться всього чверть години і 200 г натурального кисломолочного сиру.

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Щоб приготувати смачний плавлений сир не обов'язково бути досвідченим сироваром. За цим рецептом із приготуванням впорається навіть кулінар-початківець. Простим і швидким рецептом домашнього плавленого сиру поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

домашній кисломолочний сир — 200 г;

куряче яйце — 1 шт;

вершкове масло — 40 г;

мелена куркума — 0,5 ч. л.;

домашній яблучний оцет — 0,5 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сіль і цукор — за смаком.

Приготування

Крок 1

Змішайте кисломолочний сир із домашнім яблучним оцтом. Якщо немає домашнього оцту, замініть його хорошим білим винним оцтом або свіжовичавленим лимонним соком.

Крок 2

Додайте в сир свіже куряче яйце, приблизно половину чайної ложки солі, дрібку цукру та мелену куркуму. Добре перемішайте.

Крок 3

Додайте в сирну масу розм'якшене вершкове масло і соду. Перебийте все занурювальним блендером до кремоподібного стану.

Крок 4

Поставте миску на водяну баню так, щоб вода не торкалася дна миски і ледь кипіла.

Крок 5

Постійно помішуючи, нагрівайте, поки сир не розплавиться. Доведіть до температури близько 85-90°C, оскільки в рецепті використовується сире яйце.

Крок 6

Вилийте плавлений сир у форму, прямо на поверхню сиру покладіть харчову плівку і залиште застигати в холодильнику на кілька годин.

Нагадаємо рецепт салату з рибними консервами та плавленим сиром. Це смачний і дуже простий салат, який чудово підійде для святкового столу.

Раніше Фокус писав як приготувати смачний суп із плавленим сиром. Ця страва на кожен день має всі шанси стати вашою улюбленою.